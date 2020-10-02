Найденный у Трампа коронавирус снизил мировые цены на нефть и курс доллара

Новость об обнаружении коронавируса у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи отразилась на стоимости нефти. Более чем на 2% упали цены на нефть марок WTI и Brent на декабрь. Последний и без того едва превышали 40 долларов за баррель, а сейчас торгуется по 39,8 долларов за баррель.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters, в течение 40 минут после появлении информации о болезни Трампа фьючерсы на индексы NASDAQ и S&P 500 упали на 2% и 1,8% соответственно.

Это также сопровождалось небольшим снижением курса доллара — 0,3% к евро.

Напомним, что болезнь у американского президента обнаружили после того, как заболела его помощница. При этом до выборов президента США остается лишь месяц, а Трамп, который и без того, по данным опросов, с большим отставанием проигрывает Джо Байдену, теперь вынужден находится на карантине.