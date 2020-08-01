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Минэкономразвития: "Введение никаких новых налогов не обсуждается"

Политика - Деньги
14:21, 01 августа 2020

Минэкономразвития: "Введение никаких новых налогов не обсуждается"

В Министерстве экономического развития отрицают возможность введения каких-либо новых налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — говорится в сообщении Минэка.

Речь идет о появившемся недавно проекте закона о введении единого оборотного налога в размере 6,2% от выручки. Как поясняет «КоммерсантЪ», он должен заменить собой четыре основных налога. «Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем. Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России», — объясняют в пресс-службе ведомства.

Отметим, что только за последние несколько месяцев уже было анонсировано введение двух новых налогов: 13% налог на доход от депозитов и ценных бумаг, если их стоимость превышает миллион рублей (вводится с 2021 года), а также 13% налог на переведенные на зарубежные оффшоры средства (при определенных условиях вступает в силу с 2024 года).

Рубрика: Деньги

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