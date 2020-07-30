Налоговые декларации с арифметическими ошибками хотят признать недействительными

В правительстве выступили с инициативой ввести дополнительное ограничение в налоговое законодательство в части подачи компаниями деклараций. Документы, которые содержат арифметические ошибки, намерены признать недействительными, причем на их корректировку отводится не более пяти суток.

Причина появления этого законопроекта не уточнятся, но эксперты, опрошенные «Ведомостями», не считают, что подобные неточности носят злой умысел, а чаще всего являются результатом ошибки или некомпетентности заполнявшего документ человека.

По предлагаемым правилам налоговая декларация, составленная гражданином или фирмой, в случае наличия в ней арифметической ошибки и её неисправления будет считаться неподанной, а значит приведет к штрафу в размере 5% от невыплаченной суммы.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в уголовном кодексе России может появиться новая статья — о налоговом мошенничестве. Её намерены разработать Генпрокуратура, ФНС, СКР и МВД.