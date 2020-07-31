Отправлять дивиденды за рубеж с нулевым налогом можно будет до 2024 года

Минфин представил правительству доработанный проект закона о налоговых отчислениях при выплате дивидендов на зарубежные счета. Ранее предполагалось, что с 2021 года подобные транзакции будут облагаться 13% налогом, однако теперь при определенных условиях налог взимать не будут до начала 2024 года.

Согласно документу это будет распространяться на лиц, добровольно ставших налоговыми резидентами России, не входящих в черный список офшоров. При этом средства в течение полугода должны быть зачислены на счет, о котором известно Федеральной налоговой службе. Остальные фирмы будут вынуждены платить 13% налог.

Причиной такого изменения РБК называет необходимость предоставить компаниям возможность предпринять необходимые меры в связи с резким увеличением налогового бремени.

Как отмечает партнер PwC Михаил Филинов сложности тут могут возникнуть с Кипром, статус которого до сих пор не определен, а при попадании его в черный список «пришедшие с Кипра компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%».

Партнер Deloitte Наталья Кузнецова также обращает внимание, что даже с учетом отсрочки вступления в силу нового правила закон является плохой новостью для ряда компаний, которые сменили резидентство на российское, не предполагая такого поворота событий.