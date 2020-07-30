Мовчан раскритиковал нашумевший закон о конфискации денег со счетов россиян

Финансист считает, что напугавшая народ инициатива грозит репрессиями простым людям, но против коррупционеров бессильна.

В Минфине предложили конфисковывать у россиян средства, законность происхождения которых они не смогли подтвердить. Деньги предполагается перечислять в Пенсионной фонд.

Закон о конфискации, который касается не только чиновников, но и всех остальных (категории граждан не оговариваются), может быть принят уже в декабре этого года.

С одной стороны, это антикоррупционный закон, направленный на борьбу с теми, кто обогащается незаконно, с другой – направлен на решение экономических задач. В частности, на пополнение проблемного Пенсионного фонда.

Таким образом правительство пытается убить двух зайцев. Как это аукнется тем, кого он коснется?

Мы спросили известного финансиста Андрея Мочана, что он думает о поправках, которые готовит Минфин.

– В России, как обычно, вопрос не в том, какой будет закон, а как его будут применять – у нас же широкое трактование законов, – заявил Sobesednik.ru эксперт. – Любой подобный репрессивный закон всегда вызывает опасение, что он будет применяться так же, как и все остальные репрессивные законы – для дискредитации неудобных, для атак, скажем, на коммерсантов или на оппозицию, в зависимости от того, кто будет атаковать. В стране, где плохо с балансом властей, репрессивные законы – всегда большая опасность.

Мовчан отмечает, что сам по себе законопроект неплох, он соответствует 20-й статье конвенции ООН против коррупции: «Конечно имущество, полученное незаконным путем, надо конфисковать и возвращать государству. Такие законы есть во всех развитых странах, это совершенно нормально».

При этом экономист находит, что законопроект отстает от экономических реалий современной коррупционной России.

– Все эти законы не успевают за жизнью, – говорит Андрей Мовчан. – Чиновники уже давно не берут взятки, они делают деньги на подрядах. Компания, зарегистрированная на тещу, выигрывает все тендеры, получает много денег, и это нельзя назвать незаконным. Этот закон отстает от практики.