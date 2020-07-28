Конфискованные деньги будут перечислять в пенсионный фонд

Минфин подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, подразумевающие конфискацию и перечисление в Пенсионный фонд РФ денежных средств, законность получения которых не удалось подтвердить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Поправки будут внесены в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. До сих пор в пользу государства изымалось только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, а предлагаемые поправки подразумевают возможность конфискации также денежных средств.

В большинстве фракций нижней палаты парламента готовы поддержать инициативу Минфина, но в ПФР предложение ведомства пока оставили без комментариев. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года.

В этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.