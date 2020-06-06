Миллионы на короне: кто и как разбогател во время пандемии

Недавно Forbes сравнил, как изменились размеры состояния отечественных долларовых миллиардеров за период с марта по май. Выяснилось, что за время пандемии они разбогатели на 62 млрд $ (больше всех заработали Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин).

Еще раньше, в апреле, аналитический центр Institute for Policy Studies дал информацию, что с 18 марта по 22 апреля миллиардеры США заработали 308 млрд $.

С миллиардерами понятно: у кого-то поднялись акции их предприятий, кто-то владеет крупнейшими онлайн-магазинами (как Джефф Безос, Amazon), кто-то заработал на онлайн-платформах (к примеру, Эрик Юань, Zoom; Стив Балмер, Microsoft) и т.д.… Но тут мало что удивляет: ведь это у них все уже было. Им оставалось только воспользоваться ситуацией, когда особенно востребованными стали услуги доставки, удаленного обучения, онлайн-игр и т.п.

Наша справка

26 мая Forbes опубликовал статистику: за последние 2 месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 102 до 104 человек.

Новиков из Рязани

А смог ли кто-то из более мелких бизнесменов заработать в пандемию?

Вовремя подсуетился предприниматель из Рязани Эдуард Новиков. Практически сразу, как только стало известно про коронавирус в Китае, он разработал свой вариант защиты от вирусов. И уже к концу января у него были заключены с Китаем контракты на миллионы долларов.

Как рассказывал сам Новиков, поначалу он просто заинтересовался возможностью организовать логистику и перепродать обычные маски, которые годами лежали на российских складах, в Китай. Благо там цена на них зимой подскочила в 10 раз. Но потом он как человек, имеющий медицинское образование, задумался: а что еще можно предложить, чтобы остановить распространение заболевания? И они с партнерами придумали два варианта.

Эдуард Новиков // Фото: соцсети

Первый – делать маски из материала, содержащего серебро и тем самым уничтожать вирус до момента попадания в дыхательные пути.

– Нам даже не пришлось искать изготовителей такого материала, – рассказывал Новиков местным СМИ. – В Рязани есть крупные химические и нефтеперерабатывающие производства, которые в качестве фильтров и катализаторов используют подобные ткани, и у них тоннами остаются обрезки, которые идут на свалку. Мы даже не купили, а просто взяли эти отходы, освободив предприятия от проблемы их утилизации.

Потом предприниматели связались в китайским представителем Торгово-промышленной палаты в России, предоставили им образцы ткани… Дальше все пошло как по маслу: как только китайцы убедились в эффективности ткани, Новикова с партнерами буквально завалили предложениями.

Про второй вариант бизнесмен не слишком распространяется, уверяет, что это их ноу-хау. В двух словах – он затеял производить многоразовые маски, используя для них углеволокно и углеткань, которую изготавливает ВПК.

Наша справка

Эдуард Новиков, согласно данным rusprofile.ru, президент Рязанской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация боевых искусств» (РРФСОО «ФБИ»), так же он руководит РФСОО «Федерацией каратэ Рязанской области», является учредителем 11 организаций. Среди них РСОО «Федерация сётокан Рязанской области», Школа боевых искусств «Сэн-Э», Фонд «Лицей», ООО «Фирма "Арт-Икс"».

А в прошлом он был депутатом гордумы Рязани от «Единой России». В 2013-м был признан судом виновным в совершении покушения на мошенничество. Ему дали 4 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Суд тогда признал доказанным, что, используя служебное положение депутата и члена постоянных комитетов по муниципальной собственности и экологии, а также по бюджету, налогам и инвестициям Рязанской городской Думы, Эдуард Николаевич требовал от предпринимателя взятку в размере 3,3 млн рублей.

В сообщении суда говорилось: «Новиков намеревался сообщить потерпевшему ложные сведения о том, что понёс крупные материальные затраты при реализации инвестиционного проекта по строительству торгово-выставочного комплекса на земельном участке, который приобрёл потерпевший, и заинтересован в возврате вложенных средств. Используя этот предлог надуманно, Эдуард Новиков сообщил потерпевшему, что он имеет реальную возможность использовать свои полномочия, значимость и авторитет депутата, и может повлиять на принятие необходимых ему решений должностными лицами администрации города Рязани».

Бредний из Бурятии

Буквально на днях, 1 июня в Улан-Удэ открылся «Мёд» – новый торгово-развлекательный центр группы компаний «Титан». Пока лишь только один этаж, где располагается продуктовый гипермаркет. Остальные виды торговли в Бурятии пока запрещены как минимум до конца июня.

На втором этаже ТРЦ еще идет отделка, там будут детский, торговые отделы, фудкорт и развлекательная зона (детский луна-парк, семейное кафе и т.д.). В цокольном этаже, который пока тоже закрыт, расположится фитнес-клуб, в том числе бассейн с 6 дорожками. Там же будет парикмахерская, химчистка и т.д.

Гигансткий ТРЦ открыл Вадим Бредний, пожалуй, один из самых известных в Бурятии людей, депутат Улан-Удэнского городского совета, владелец всей группы компаний «Титан» (с женой и дочерью). В ГК входит одноименная розничная сеть, мясоперерабатывающая фабрика, рыбзавод, кондитерский цех, ресторан и т.д.

По версии Forbes, доходы Бредния в 2016-м позволили ему занять первое место в рейтинге среди российских чиновников (на втором был член Совфеда Валерий Пономарев). Вот и сейчас, в кризис, он смог их умножить.

В ГК «Титан», как следует из их отчетов, трудится порядка 4000 чел. В «Мёде» – еще 210 новых рабочих мест.

В каждом из магазинов Бредния покупатели оставляют деньги на благотворительность (обычно это 5 рублей с покупки). На открытии «Мёда» директор фонда помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Пусть всегда буду Я» Василий Михайлов рассказал, что за месяц люди собрали 355.080 рублей. Бредний же объявил, что со 2 июня в магазинах сети стартует новая акция: деньги начнут собирать для Дома ребенка «Аистенок».

Ложкой дегтя в торжество, впрочем, стали снимки с открытия ТРЦ: хотя все и в масках, но ни о какой социальной дистанции речи не идет.

Между тем Бредний сам только что вышел из реанимации, где лечился от COVID-19. Они с супругой стали первыми жителями Бурятии, заболевшими коронавирусом. Сам Бредний думает, что он мог заразиться в Москве, куда ездил в марте по делам. Вот как он описывал то, что пережил во время болезни: «Состояние очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее... Таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая – врагу не пожелаешь».

Вадим Бредний // Фото: скриншот соцсети

Наша справка

Вадим Витальевич Бредний задекларировал за 2019 год доход в 1,2 млрд руб. Его супруга – 2,2 млрд. руб. (что объяснимо – она единственный владелец нескольких компаний из группы «Титан»), их несовершеннолетний ребенок – порядка полумиллиона руб.

У Бредния три дочери. Только что открытый «Мёд» он отдал Диане. Теперь она единственная владелица ТРЦ. Вторая его дочь Полина замужем за сыном бизнесмена Вячеслава Покацкого, тоже депутата из Бурятии (только не городского уровня, а депутата Хурала), с которым Бредний знаком давно. Сын Покацкого владеет строительным бизнесом, получает заказы от государства.

Отрасли, которые выиграли

Во время пандемии не все находятся в кризисе. Помимо продуктовых сетей, фармкомпаний и производителей масок, можно назвать еще некоторые сферы деятельности, представители которых заработали в это непростое время.

Подъем испытывают такие отрасли, как онлайн-доставка товаров (в России выручка только в феврале выросла на 24%). Не хуже обстоят дела у тех, кто занимается продажей/производством чистящих средств (в том числе всевозможных спиртосодержащих гелей, салфеток и т.п.). Бум популярности переживают платформы и сервисы онлайн-игр. Растет прибыль и у приложений для видеоконференций. Только за первую неделю января такие приложения установили 1,4 млн новых пользователей. А к первой неделе марта их число выросло уже до 6,7 млн. Не в убыток себе работают и видеосервисы, хотя в России онлайн-кинотеатры и объявили об акциях (предлагают клиентам либо бесплатные подписки, или подписки по очень низким ценам).

Наша справка

Певица Кэти Топурия, у которой есть свой бренд одежды, в марте заявила, что начала выпускать защитные маски (1 500 руб/штука).

Группа Little Big, пострадавшая от отмены «Евровидения», так же в марте начала продавать маски в своем интернет-магазине. Тканевую маску (значится как сувенирная продукция, у которой нет медицинского назначения) с фирменным логотипом CorUNOvirus они оценили в 1 000. руб/штука.

Жена рэпера Тимати Анастасия Решетова в своем салоне красоты в марте начала продавать антисептик для рук (500 руб/флакон).

Мошенники не дремлют

Активизировались и мошенники. Ну как же без них? Тех, кто старается заработать на чужих проблемах, всегда хватало.

В пандемию активно продавали всевозможные обереги, чудо-приборы, заговоренную воду, придумывали фейки про исцеление лимонами и имбирем, создавали криптовалюту коронавируса (якобы растут после каждой смерти)… Не говоря уж о банальных вещах, как попытки выманить данные банковских карт под видом перечисления финансовой помощи и подобных завлекалок.