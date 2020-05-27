Магазины одежды и обуви планируют увеличить скидки после открытия в офлайне

Гендиректор Ostin Денис Долматов считает, что после снятия с магазинов одежды ограничений, связанных с самоизоляцией, общий размер скидок на рынке увеличится на 10-15%, пишет РБК. Это связано не только с количеством нераспроданных остатков прошедших коллекций, которые, к примеру, в сети магазинов составят 20-30%, но и с ожесточенной борьбой за клиентов.

«Всем нужен кэш, и мы не исключение. Нужно рассчитаться с поставщиками по докризисным поставкам, чтобы наполнить магазины осенне-зимним ассортиментом к осени, обеспечить возобновление работоспособности сети и ее развитие», — объясняет гендиректор Familia Светлана Можаева. По словам Долматова, после снятия карантина покупателей в магазинах будет меньше, что также вызовет дополнительную конкуренцию.

Специалист по ретейлу и товарам класса люкс Bain & Company Ирина Кулика отмечает, что часть нишевых брендов (Ganni, Alexander Wang, Proenza Shoueler) уже активно ведут распродажу с 50-70% дисконтом. По её данным, до половины стоимости сбросят и некоторые массовые бренды (M&S, Topshop, French Connection, H&M).

Ранее РИА Новости со ссылкой на экспертов в издательском деле сообщали, что в связи с пандемией в России падает стоимость бумажных книг, что, однако, не способствует увеличению их продаж, которые также снижаются с ростом спроса на электронные носители.