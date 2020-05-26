В Москве решили оказать дополнительную помощь распространителям печатных изданий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей.

«К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек», – написал столичный градоначальник на своем сайте.

Собянин отметил, что в рамках программы льготного рефинансирования и кредитования малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд. Сейчас рассмотриваются заявки на сумму 180 млрд рублей от 18 тысяч субъектов. «Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии», – заверил мэр.

Он сообщил, что по итогам анализа обстановки в сфере бизнеса столичные власти приняли решение о поддержке еще ряда отраслей. Уточняется, что речь идет о частных медицинских учреждениях, распространителях печатных изданий, а также инновационных предприятиях.