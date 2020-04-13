Внешний долг России достиг минимума с 2009 года, это объяснили падением рубля

Из отчета, представленного Банком России, следует, что внешний долг страны за первый квартал снизился на 8,3% ($40,8 миллиарда), достигнув отметки в $450 миллиардов. Это рекордно низкий показатель с 2009 года.

Столь резкое снижение размера долга в Центробанке объяснили падением курса рубля: «Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам Правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов».

Отметим, что столь значительное снижение этого показателя также не наблюдалось с первого квартала 2014 года.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, размер внешнего долга является «козырем» в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса, поскольку за счет него можно привлечь порядка 4 триллионов рублей [порядка $50 миллиардов, — прим. ред.].