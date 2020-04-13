Кудрин считает необходимым потратить до 3 трлн на поддержку бизнеса

Количество безработных в России может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек «на какой-то период, возможно, что и до конца года», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В эфире телеканала РБК он пояснил, что также ожидается снижение их числа после «перезапуска экономики».

По его словам, для поддержки населения нужно временно увеличить пособия по безработице в 1,5-2 раза, а для поддержки предпринимателей из бюджета необходимо выделить 2-3 триллиона рублей. На выполнение бюджетных обязательств, по его оценке, необходимо ещё 4 триллиона.

При этом Кудрин ожидает падения ВВП страны в районе 3-5%: «Очень трудно строгие оценки дать», — пояснил он, отметив, что скорее эта цифра будет ближе к 5%.

Евгений Ройзман: Голода люди боятся больше, чем коронавируса

("Государственных денег вообще не бывает. Бывают только деньги налогоплательщиков")

Председатель Счетной палаты также рассказал и откуда подобные средства можно взять. По его словам, порядка 10 триллионов рублей могут быть израсходованы из Фонда национального благосостояния. Кроме того, Кудрин назвал «козырем» низкий внешний долг РФ: таким образом он считает возможным привлечь ещё до 4 триллионов рублей.