Рубль побил рекорд дешевизны 2016 года по курсу к доллару и евро

В первые с 12 февраля 2016 года доллар на Московской бирже оценили дороже 79 рублей.

Однако, как отмечают «Ведомости», такой курс во время торгов продержался не долго, вскоре снизившись до 76,5 рубля за доллар. Накануне средневзвешенный курс составлял 74,79 рубля.

При этом курс евро также обновил рекорд февраля 2016 года, подорожав до более чем 85 рублей за рубль.

Напомним, что резкое падение курса рубля началось после снижения цен на нефть, вызванного решением не продлевать договор ОПЕК+ между экспортерами нефти, входящими в ОПЕК и Россией.