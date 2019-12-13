Налоги и ставки, штрафы, пошлины и долги: обзор новостей за 13 декабря

Юридический обозреватель Sobesednik.ru изучает законодательные инициативы и планы по «расчетам» с государством.

Сразу в десятки раз могут повысится штрафы для предпринимателей. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях увеличатся суммы денежных взысканий за невыполнение компаниями предписаний Роспотребнадзора, ФНС и других контролирующих хозяйственную деятельность органов.

Почувствуйте разницу: если сейчас за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний можно получить 20 тысяч штрафа, то в проекте заложена цифра в 500 тысяч. Для физических лиц повышение тоже готовится серьезное — вместо нынешних 300–500 они будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей.

Есть два плюса: штрафуемые могут рассчитывать на 50-процентную скидку; увеличение ответственности ждет также самих проверяющих.

Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) официально предлагает дать бизнесу право самому выбирать, как платить налог с имущества. Как мы уже писали, в ответ на отмену налога на движимое имущество налоговики стали оперативно насчитывать налоги за недвижимое. Оказалось, разница между ними довольна размыта — все дело в том, можно ли имущество перемещать.

Предлагается компромисс: налоги взимать по ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества — или по единой ставке 1,1% и с того, и с другого имущества.

А вот в отношении граждан каких-то компромиссов не предусмотрено. Государство давно точило зуб на беспошлинные посылки, получаемые из-за рубежа. Дескать, это мешает внутренней розничной торговле — прибыль должна быть здесь, а не отправляться пусть и через интернет, но в зарубежные магазины.

Логика есть, но не в таких объемах: сейчас без пошлины можно «отовариться» на славу — ничего не платите за посылки на сумму до €500 в месяц. Власть задумала снизить этот порог до незначительных €20 с 2022 года. Уже с 1 января 2020 года этот порог может снизиться до €200, а с июля — до €100.

Как водится, за превышение лимита установят ставку — 15% от суммы превышения, но не менее €2 за килограмм при превышении стоимостного или весового лимита, которые еще через год возрастут до €3 за 1 кг. Сейчас в месяц можно получать до 31 кг.

Автомобилистов могут вскоре избавить от наказания, которое вызывало много нареканий. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей с помощью приборов, которые измеряют среднюю скорость машины на участке дороги. Это, напомним, когда движение фиксируется в пункте А и пункте Б, вычисляется средняя скорость, и вот ее превышение — основание для наложения штрафа. Это справедливо нужно прекратить.

Цифра дня: в Федеральной службе судебных приставов в списке невыездных уже числятся до 1,5 млн должников — и это только за долги по алиментам. Кроме того, в стране 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. Напомним, чтобы государство не выпускало из своих объятий, достаточно иметь просроченную задолженность в 30 тысяч рублей.