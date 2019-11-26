Что не есть персональные данные и что есть движимое имущество

Последние новости об актуальных судебных решениях и нововведениях в законодательство — в нашем обзоре.

Следить за москвичами с помощью видеокамер можно и нужно. Такова позиция Савеловского районного суда.

Москвичка получила штраф, который был ей присужден за одиночный пикет. Во время исследования доказательств по делу в числе прочего была изучена видеозапись, а ее (москвички) изображение на кадрах — увеличено в 32 раза. Это показатель применения технологии распознавания лиц. По мнению истицы, тем самым был нарушен закон о персональных данных, согласно которому необходимо письменное согласие на их обработку.

К исключениям, которые описаны в законах об обороне, о безопасности и о противодействии терроризму, случай с жительницей столицы явно не относится — она выходила на одиночный пикет около нижней палаты парламента. Во всех иных случаях обрабатывать биометрию человека можно с его только согласия...

Но суд довольно изящно отклонил требования истицы. Есть технология распознавания лиц, но она не позволяет установить личность человека — она лишь выявляет совпадения с той или иной вероятностью. А само видеоизображение человека, оказывается, не является биометрическими персональными данными, пока не переведено в математический код и не сравнивается с другими кодами. Так указал суд, хотя специалисты и не согласны с этим: к персональным данным можно отнести любую информацию, по которой можно идентифицировать человека.

Министерство труда силами своей пресс-службы указало на новый вид мошенничества. Работодатели стали получать фальшивые постановления о штрафах якобы от трудовых инспекций.

Как не попасться на удочку? Во-первых, не нарушать трудовое законодательство. А если серьезно, то следует проверять, куда направлять деньги: при уплате штрафа они должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства. Получателем платежа не может выступать никакая организация — только ведомство. Лучше всего это уточнить в региональной трудовой инспекции.

Уже с начала года действует освобождение от налога движимого имущества предприятий. К движимому относится то имущество, которое может быть перемещено.

С этим связана еще одна новость. Предприятие «Воркутауголь» отремонтировало заброшенное здание школы, получился профилакторий для сотрудников предприятия — хорошая социальная инициатива. Для этого была специально построена теплоэлектростанция, которая и была указана как движимое имущество.

Но налоговая служба не оценила социальных заслуг предприятия и доначислила 26,5 млн рублей налогов. Вот такой парадокс. Оказалось, что союз промышленников даже предложил вернуть налог, уменьшив его на порядок, так как одни и те же объекты относятся то к движимому, то к недвижимому имуществу. Вспоминается пословица, что закон что дышло: куда повернёшь, туда и вышло...