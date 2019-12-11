Медведев предлагает снизить порог беспошлинного ввоза посылок в РФ с €500 до €20

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сообщил, что по поручению Дмитрия Медведева правительство вернется к вопросу о снижении порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа с 500 евро до 20 евро в месяц.

На настоящее время выделяются три этапа: с 1 июля 2020 года снизить порог до 100 евро, с 1 января 2021 года — до 50 евро, а с 1 января 2022 года — до 20 евро.

«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: "В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза", — не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — приводит ТАСС слова Осипова.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, который поднял этот вопрос, проблема связана с тем, что при ввозе таких посылок из-за рубежа не взимается ни НДС, ни пошлина, в то время как в стоимость товаров в России налоги включены, так что можно говорить о перетоке налоговой прибыли из страны за рубеж.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2019 году объем трансграничной торговли оценивается в 700 миллиардов рублей, а в 2020 году превысит 900 миллиардов рублей.