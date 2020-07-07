Секонд-хенд на карантине дал 40% рост, но фешн-рынок все равно может упасть на 30%

По данным Московского кредитного банка (МКБ), выручка от торговли магазинов одежды формата секонд-хенд в июне выросла на 40% по сравнению с прошлогодним показателем, однако эксперт считает, что интерес покупателей носит локальный характер и ожидать перманентного роста не стоит, а фешн-рынок в целом к концу года упадет на 30-40%, хотя от продажи одежды на Avito и «Юле» также ожидают рост.

Если в обычное время средний чек в этом сегменте составлял порядка 2,2 тысячи рублей, то во время самоизоляции в апреле он увеличился до 4,2 тысячи, а в мае до 4,7 тысячи, несмотря на переход торговли в онлайн, передает «КоммерсантЪ». В июне он снова упал до 2,7 тысячи.

Аналитики МКБ эти показатели объясняют тревожностью россиян за свои доходы, которая и привела покупателей в магазины более низкого ценового сегмента. «Вряд ли на этом фоне стоит ждать крупного сетевого игрока в сегменте, поскольку в долгосрочной перспективе потенциал его роста неочевиден», — полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Анна Рождественская из Franshiza.ru также отмечает, что секонд-хенд в России не представлен на федеральном уровне.

Также она ожидает роста продаж на площадках вроде Avito и «Юлы». По словам управляющего директора «Avito Товары» Алексея Куракина, в марте-апреле год к году одежду, обувь и аксессуары покупали на 21,3% лучше, а в мае-июне — на 51%.

В целом на фешн-рынке до конца года Бурмистров прогнозирует серьезный 30%-й спад, а в случае пессимистичного сценария — продажи снизятся на 40%. В апреле-мае они уже рухнули на 70%, а другим важным фактором эксперт называет отсутствие туристов.