Продажи маникюрных аппаратов за 14 дней самоизоляции выросли более чем на 440%

Россияне в условиях ограничений по COVID-19 стали чаще приобретать машинки для стрижки волос и товары для маникюра.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Ozon исследования, передает ТАСС. Эксперты компании проанализировали примерно 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

Сообщается, что за первые две недели апреля продажи машинок для стрижки выросли на 391% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в прошлом году. Продажи UV/LED ламп для сушки лака подскочили на 196%, маникюрных аппаратов – на целых 442%.

По данным маркетплейса «Беру», особым спросом среди товаров для красоты с конца марта пользуются машинки для стрижки и триммеры. Спрос на эти товары вырос на 284%. На 140% увеличилась популярность маникюрных и педикюрных принадлежностей, на 110% – ламп для сушки маникюра. Гель-лаки и средства для снятия лака заказывают примерно в два раза чаще. Спрос на инструменты для маникюра и педикюра, в частности, ножниц и кусачек, увеличился приблизительно на 80%, на товары для окрашивания бровей и ресниц - на 59%, на средства для эпиляции и депиляции – почти на 40%

Россияне, вынужденные работать из дома, стали чаще покупать товары для массажа, чтобы восстановиться после сидения за компьютером. Так, продажи массажных подушек выросли за 14 дней на 156%.

Между тем спрос на товары для макияжа снизился. В частности, россияне стали реже приобретать зеркала, помаду, кисти и спонжи.