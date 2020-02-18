Аналитики AliExpress назвали Москву городом "победившего нормкора"

Эксперты проанализировали запросы пользователей из семи городов России и составили портрет их жителей по предпочтениям.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение «AliExpress Россия». Аналитики компании изучили свыше 550 миллионов поисковых запросов и выявили тенденции в семи крупных российских городах.

Столицу эксперты охарактеризовали как город «победившего нормкора». Сообщается, что весь 2019 год москвичи искали кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами (эти категории товаров набрали по 13 тысяч запросов), а также худи, джинсы и поясные сумки (по 10 тысяч). Весной был также отмечен рост спроса на юбки и боди (по 12 тысяч запросов), а также шорты (по 7 тысяч). Летом москвичи нуждаются в кедах и дождевиках.

У жителей Петербурга авторы исследования выявили две превалирующие тенденции: спортивный кэжуал, а также романтику и сексуальность. У жителей северной столицы число запросов на кроссовки составило 9 тысяч, по 8 тысяч пришлось на худи, леггинсы и футболки. Также петербуржцы ищут чулки (6 тысяч запросов) корсеты и кружево (приблизительно по 3 тысячи запросов).

Краснодарцы в большей степени интересуются аксессуарами – серьгами, брошами и браслетами (примерно по 3 тысяч запросов). Наиболее встребованными предметами одежды стали кроссовки, футболки, платья и купальники.

В Казани спросом пользуются кроссовки, толстовки, юбки, боди, кардиганы и сумки. Отмечается, что «полноценной и важной частью образа» современных казанцев являются последние модели гаджетов.

Нижегородцы больше всего интересуются гаджетами и винтажными предметами. Геймерские кресла здесь набрали 3 тысячи запросов, платформы для разработки электронных устройств – свыше 2 тысяч. Кроме того, в Нижнем Новгороде часто покупают ретро-платья и корсеты, а также флаконы для духов, на которые пришлось более 5 тысяч запросов.

Жители Новосибирска активнее всего запрашивают теплую одежду, в частности фланелевые рубашки, джинсы с начесом, парки и куртки (по 30 тысяч запросов). Также новосибирцы ищут черные мотоциклетные косухи из кожзама (10 тысяч запросов) и куртки для собак (более 5 тысяч запросов). Отмеячается, что Новосибирск – единственный город, где пользователи продемонстрировали внимание к животным.

В Екатеринбурге наибольшим спросом пользуются косметика и модная одежда. Кроссовки, рюкзаки, поясные сумки, боди и кеды в сумме набрали 25 тысяч запросов.