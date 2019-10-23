Розыгрыш anti-age бьютибокса от Royal Samples

Бьюти-партнер ИД «Собеседник» инстаграм-аккаунт @sobesednik_beauty проводит очередной конкурс-розыгрыш.
C возрастом девушки становятся только роскошнее — это неоспоримый факт! Года добавляют девушкам уверенность, мудрость и, конечно, красоту.
Приумножить эту красоту и подарить заряд бодрости и энергии сможет предмет розыгрыша — новая лимитированная коробочка красоты от популярного сервиса Royal Samples! Ее создатели точно знают, каким должен быть идеальный антивозрастной уход.
В этом бьюти-боксе собраны продукты из всех возможных сфер мира красоты и здоровья: в составе коробочки — и лучшие средства для кожи, и незаменимые продукты для волос и тела. Даже о ноготках не забыли: в составе есть кое-что и для них!
Участниками бьюти-проекта стали бренды Filorga, Matis, Sothys, Janssen Cosmetics, Lancaster, Doctor Hype, Vegeteria, Larte, The Saem, Biosecure, Arang, Hair Vital, Kanebo, Anna Lotan, China Glaze.
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Соскучились по розыгрышам? Их есть у нас! 🤗 В этот раз наш лот - anti-age beauty-box от @royalsamples.ru 💙💙💙 В составе: Крем Ультралифтинг Filorga [club186742096|@filorga_russia] Маска с гиалуроновой кислотой Matis @matis_russia Ароматизированное мыло Sothys @sothysrussia Крем с витамином С Janssen @janssen_cosmetics_russia Омолаживающая cыворотка для лица Lancaster Перчатка-маска для рук Doctor Hype @doctorhype_ Антивозрастной крем с виноградом Vegeteria @letoile_official Увлажняющая база под макияж Larte @Larte_cosmetics Кислородная маска The Saem @the_saem_russia Гель для умывания Biosecure @jivivgarmonii Патчи для глаз Arang @beauty_respublica Бальзам для волос Hair Vital @hairvital Уходовые средства для лица от Kanebo @kaneborussia Успокаивающий гель Barbados от Anna Lotan @profcosmannalotan Cредство для ногтей China Glaze @victoryco.ru Что нужно сделать? Все просто: 📍Подпишись на @sobesednik_beauty и всех партнеров бьюти-бокса ⠀ 📍Расскажи в комментарии о личном лайфхаке по уходу за лицом/телом/волосами, сохраняющем молодость ⠀ 📍Победитель будет выбран экспертным жюри из числа партнеров бренда и объявлен 1 ноября в Stories 🎁 #royalsamples #royalsamplesru #filorgarussia #filorga #филорга #MatisRussia #sothys #sothysrussia #JanssenCosmetics #JanssenCosmeticsRussia #doctorhype