Розыгрыш anti-age бьютибокса от Royal Samples

Бьюти-партнер ИД «Собеседник» инстаграм-аккаунт @sobesednik_beauty проводит очередной конкурс-розыгрыш.

C возрастом девушки становятся только роскошнее — это неоспоримый факт! Года добавляют девушкам уверенность, мудрость и, конечно, красоту.

Приумножить эту красоту и подарить заряд бодрости и энергии сможет предмет розыгрыша — новая лимитированная коробочка красоты от популярного сервиса Royal Samples! Ее создатели точно знают, каким должен быть идеальный антивозрастной уход.

В этом бьюти-боксе собраны продукты из всех возможных сфер мира красоты и здоровья: в составе коробочки — и лучшие средства для кожи, и незаменимые продукты для волос и тела. Даже о ноготках не забыли: в составе есть кое-что и для них!

Участниками бьюти-проекта стали бренды Filorga, Matis, Sothys, Janssen Cosmetics, Lancaster, Doctor Hype, Vegeteria, Larte, The Saem, Biosecure, Arang, Hair Vital, Kanebo, Anna Lotan, China Glaze.