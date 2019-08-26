Конкурс с Royal Samples

ИД «Собеседник» и Royal Samples объявляют конкурс. В социальной сети Instagram на странице @sobesednik_beauty мы разыграем лимитированный бьюти-бокс, в котором собраны лучшие средства из Франции.

В составе этой коробочки — средства от лучших французских брендов, с помощью которых каждая девушка сможет создать образ прекрасной парижанки!

Уходовые продукты, которые сделают Вашу кожу совершенной, декоративная косметика для идеального макияжа и много-много полезностей из мира красоты и здоровья — коробочка содержит в себе все, что нужно современным красоткам!

В ней представлены средства от самых разнообразных брендов: Vivienne Sabo, Guinot, Filorga, Sothys, Rexaline, Matis, Avene, Uriage, Kure Bazaar, So`Bio Etic, BioSecure, Academie, Loreal Professional.

Изящный дизайн, гармонично подобранный состав и незабываемое ощущение праздника — эта коробочка станет идеальным подарком для каждой девушки!