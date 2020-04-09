Нарушающих карантин водителей пообещали штрафовать "в автоматическом режиме"

Передвигающихся по Москве на автомобилях граждан, не соблюдающих карантин, начнут жестко штрафовать уже с 10 апреля.

Об этом заявил в интервью «РИА Новости» мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что мера коснется лишь находящихся на официальном карантине, то есть тех, кому предписано домашнее лечение, их близких родственников, а также контактировавших с инфицированными и вернувшихся из-за рубежа.

Мэр рассказал, что власти распознают автомобили всех, кто должен сидеть дома, но тем не менее передвигается по городу. Он подчеркнул, что любой выход нарушителей на улицу фиксируется.

По словам Собянина, до настоящего момента граждан наказывали за отказ от самоизоляции только в крайнем случае, теперь же столичные чиновники смогут «вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета». Мэр добавил, что в случае, если гражданин нарушил карантинный режим, решение об ответственности будет приниматься «прямо дистанционно».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в столице выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.

В настоящий момент в Москве зарегистрировано 6698 случаев заражения COVID-19, 313 человек вылечились, 38 скончались.