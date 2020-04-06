Всеобщий карантин ударит по здоровью сильнее коронавируса

Уничтожение экономики из-за всеобщего карантина в связи с коронавирусом создаст новые угрозы для общественного здоровья.

Пока большинство ученых думает о том, как победить марширующий по планете коронавирус, некоторые эксперты делают прогнозы о последствиях всеобщего карантина. Сегодня практически под домашним арестом находится 3 млрд человек, происходит резкое ухудшение экономической обстановки во всех странах, миру грозит глобальная безработица. Исследователи определили несколько ключевых угроз, которые несет человечеству данный режим карантина и экономический кризис.

Во-первых, резко увеличится количество самоубийств, поскольку ещё в 2013 году учёные доказали существование прямой связи между суицидом и безработицей. Установлено было, что в периоды кризисов, когда безработица растет, количество самоубийств также резко увеличивается. В 2009 году исследователи из Пенсильвании выяснили, что нефтяной кризис и рецессия 1980-х в два раза увеличили риск смерти мужчин. Даже два десятка лет спустя, эти мужчины всё равно имели повышенный риск преждевременной смерти.

Карантин увеличивает показатели депрессий, тревожных состояний и других серьезных психических расстройств, провоцируемых изоляцией. Он также может повлечь очень тяжелые последствия для здоровья. Америка и так столкнулась с эпидемией одиночества, и вот теперь её риск особенно велик. Длительное одиночество оказывает на продолжительность жизни человека точно такое же воздействие, как и привычка выкуривать по 15 сигарет в день.