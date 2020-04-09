Девять нарушителей режима самоизоляции в Москве оштрафованы на 15 тысяч

В столице выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного мэром из-за распространения COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, во всех случаях нарушители находились на расстоянии более 100 метров от места фактического проживания, при этом у них не было предусмотренных указом Сергея Собянина оснований для того, чтобы выйти на улицу.

«Судами назначен штраф в размере 15 тысяч рублей в отношении каждого правонарушителя», – подчеркнула Солопова.

По ее словам, одним из нарушителей стал житель Подмосковья, который оказался в столице в отсутствие оснований, упомянутых в указе мэра. Другой штраф вынесен в отношении женщины, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от дома. При этом она сорвала оградительную ленту.

По данным на 9 апреля, в России зарегистрирован 10 131 случай заражения COVID-19, 76 человек умерли, 698 выздоровели.