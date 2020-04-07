Электронные "права" – не выходя из дома

Получить водительское удостоверение можно без посещения ГИБДД.

Российские водители в ближайшем будущем смогут продлевать «права» по истечении срока действия без посещения специализированных отделов ГИБДД. Такую возможность им предоставит усовершенствованная система автоматизации «ФИС ГИБДД-М», разработанная российской компанией «Программный Продукт». Параллельно правительство подготовило для этого онлайн-сервиса законодательную базу.

Недавно на сайте Правительства РФ было опубликовано распоряжение №218-р, утвердившее ускоренный «План мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на выдачу разрешений в электронном виде до конца 2021 года». План является фактически заданием для 15 ведомств – от Росстандарта до ФСБ, – и предполагает значительное расширение списка документов, которые граждане и организации смогут получать дистанционно, через интернет. Особенно интересна в этой связи возможность продлевать водительские права, срок действия которых подходит к концу: эта процедура, как мы знаем, всегда отнимала массу времени и нервов. Электронной услугой станет также изменение в этих документах имени или фамилии водителя – к примеру, после того, как водитель-женщина сменит фамилию после замужества.

Перевод муторных процедур в формат «не выходя из дома» стал возможным благодаря развитию централизованной информационной системы «ФИС ГИБДД-М». Разработкой и совершенствованием этого «облачного» хранилища данных с сопутствующим пользовательским интерфейсом занимается группа компаний «Программный Продукт». Система объединила все подразделения ГАИ-ГИБДД в единое информационное пространство и обеспечила возможность синхронизации изменений в режиме реального времени. Это открыло прямой путь к внедрению онлайн-сервисов как для сотрудников Госавтоинспекции, так и для граждан.

Некоторые из таких сервисов уже реализованы. В частности, еще в 2018 году «Программный Продукт» автоматизировал услугу по снятию с регистрации транспортного средства прежним собственником. Раньше ехать в ГАИ приходилось и покупателю, и продавцу автомобиля, теперь же гражданин, продавший машину, может прекратить регистрацию, оформив заявление на портале госуслуг – через 10 дней после продажи.

Следующим шагом стала государственная регистрация новых автомобилей, приобретаемых в автосалонах: с января 2020 года покупателю машины также не нужно лично участвовать в этом процессе. Сотрудник автосалона подает заявление на регистрацию транспортного средства в электронном виде через портал госуслуг, далее это заявление поступает в систему ФИС ГИБДД-М, где сведения из него автоматически сверяются с данными реестра МВД России. При положительном результате проверки ФИС ГИБДД-М также автоматически формирует квитанцию для оплаты госпошлины и перенаправляет заявление инспектору ГИБДД. После этого весь алгоритм занимает не более одного часа, и в результате владелец авто выезжает из салона уже «на номерах» и со свидетельством о государственной регистрации.

Что касается услуги продления водительского удостоверения, реализована она будет примерно по такой же схеме: заполнив на Госуслугах заявление и загрузив необходимые документы (включая копию медицинской справки с номером лицензии выдавшего её медучреждения), водитель передаст информацию сначала на проверку в ФИС ГИБДД-М, а потом на утверждение инспектору. Но все эти «телодвижения» системы будут происходить автоматически, без участия заявителя.

Ему останется лишь забрать готовые «права» в ближайшем МФЦ, либо вообще никуда не ходить – если к тому времени в России появится давно обещанный «электронный паспорт», или идентификационная карта гражданина. Эта карта призвана заменить собой все основные документы гражданина – паспорт, СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение и пр., – которые будут обновляться в государственной базе данных. Но это вопрос будущего, хотя, судя по темпам развития информационных технологий, не столь отдаленного.

Виктор Пономарев.