После "открытия" для России туры в Турцию подешевели на 30%

По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), лишь в первые недели сентября в Турции смогут отдохнуть 700 тысяч российских туристов

3 сентября из регионов России в Турцию отправятся первые чартерные рейсы. Сколько они будут стоить, узнал Sobesednik.ru.

Как сообщила Росавиация, заявки поступили от трех авиакомпаний — «Азур Эйр», «Северный ветер» и «Ай Флай». По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), лишь в первые недели сентября в Турции смогут отдохнуть 700 тысяч российских туристов.

— Честно говоря, я немного обескуражен. Откуда взялись эти цифры? — удивляется генеральный директор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев. — Интерес к Турции, конечно, имеется, заявки поступают, но, поверьте, они не имеют массового характера. И тому подтверждение — малое количество чартеров. По моим прогнозам, в сентябре-октябре в общей совокупности в Турции смогут отдохнуть от силы 200–250 тысяч россиян. После сбитого Су-24, где погиб наш соотечественник, серии терактов и попытки государственного переворота россияне немного поменяли свое отношение к этой стране — количество туристов резко уменьшилось.

Как пишут турецкие СМИ, турецкие курорты в этом сезоне не досчитались 89% россиян. Если за январь-июль 2015 года в Турции отдохнуло 2 141 тысяча туристов из России, то за этот же период 2016 года — всего 231 тысяча туристов.

А что касается цен, то, по словам Виктора Тополкараева, цены остались на уровне октября 2015 года, а местами (в зависимости от региона) они упали примерно на 25–30%. Чтобы завлечь туристов, турецкие отели, которые на сегодняшний день заполнены лишь на 40%, делают очень большие скидки. Турки понимают: если срочно не вернуть россиян к турецкому берегу, то через два-три года многие отели окажутся банкротами.

— Так что успейте воспользоваться дешевыми ценами, — рекомендует генеральный директор «Интуриста».