Не только пляжи: развлечения в Эйлате на любой вкус

Во второй части материала о туризме в Эйлате — об общении с пернатыми, одногорбыми и подводными обитателями курорта.

(первую часть материала читайте здесь)

Дельфиний риф

Чуть более 25 лет назад в Эйлат были привезены несколько черноморских дельфинов. Место им понравилось, дружелюбные люди их кормили и любили. И дельфины остались здесь жить, даже принесли потомство. Четыре дельфина, живущие сейчас на Дельфиньем рифе — потомки тех первых черноморских дельфинов.

Дом для дельфинов в Эйлате Фото: Маша Нестерова

Они очень дружелюбны и общительны. Людей они считают своими друзьями, абсолютно их не боятся, с радостью подплывают на сигнал колокольчика к специальным площадкам, зная, что воспитатели-друзья приготовили для них что-то вкусненькое. На радость собравшимся зрителям, рассевшимся на деревянные мостки, дельфины высовывают из воды свои улыбающиеся мордочки, в то время как служители питомника рассказывают историю их появления и жизни в целом. Важный момент: это — не дельфинарий, это именно питомник, заповедник. Дрессировка дельфинов в Израиле запрещена. А в сетке, окружающей Дельфиний риф, есть отверстия: дельфинов насильно никто не держит здесь! Но эти мудрейшие животные знают: здесь их дом, их заботливые друзья, и никуда уходить отсюда им не стоит.

Дельфины и люди здесь – настоящие друзья Фото: Маша Нестерова

Но, конечно, самое неповторимое удовольствие, которое вы можете здесь получить — это поплавать вместе с этими удивительными животными. Пройдя инструктаж, вы получаете гидрокостюм, маску, трубку и ласты для снорклинга. Не переживайте, если не умеете это использовать: опытный инструктор обучает вас в воде, как это работает. Все элементарно; особенно продвинутые в этом вопросе могут воспользоваться даже аквалангами.

Разбившись на группы по три человека, вы следуете за инструктором, который подманивает дельфинов ближе к вам, чтобы можно было лучше рассмотреть их. Потрясающее впечатление, когда, разыгравшись, серой молнией дельфин вдруг проскакивает почти перед вашим лицом!.. И так и хочется погладить его блестящую, как лакированную спинку! Но не тут-то было... А плавая под водой, вы слышите легкое попискивание — это дельфины переговариваются между собой.

Для плавания с дельфинами вы получите всю необходимую экипировку Фото: Маша Нестерова

По времени плавание с дельфинами займет около получаса, но пляж Дельфиньего рифа открыт с 9:00 до 17:00, так что вы вдоволь сможете позагорать и искупаться, а также пообщаться с этими уникальными жителями моря.

Но Дельфиний риф — это не только дельфины и пляж. Это еще и потрясающий спа-комплекс Stalbet al-hamaim с расслабляющими бассейнами. В принципе, спа-зоны вы найдете в любом отеле Эйлата, но эти бассейны — нечто совсем другое. Расположены они в зарослях зеленого ботанического сада, а погрузившись в любой из них, вы можете слышать музыку, как будто растворенную в воде. Да-да, здесь придуман вот такой эффект для релаксации. А еще — потрясающе приятная процедура расслабления в воде — флоатинг. Специальный индивидуальный инструктор работает с вами полчаса по особой технике, и через несколько минут после начала трудно понять: спишь ли ты, плывешь ли в воде или паришь в воздухе?

Спа зона расположена в зарослях зеленого ботанического сада Фото: Вера Лихошерстова

Бассейнов здесь три: с пресной водой, с соленой и с водой Мертвого моря. С первыми двумя, в принципе, все понятно, а вот инструкцию по пользованию третьим вы можете прочесть в нашем материале, поскольку для плавания в этой воде нужен особый навык. Вернее, отсутствие оного... В общем, приезжайте и попробуйте сами! Деревянные полы, рамы из стволов деревьев, душ в каменной пещере, напитки и легкие закуски на веранде с видом на море дополнят картину полного блаженства.

Необычный интерьер для релаксации Фото: Вера Лихошерстова

Часы работы: понедельник — суббота, 9:00 — 23:30.

Коралловый риф

Продолжая тему морских развлечений в Эйлате, посоветуем также отправиться еще в один заповедник — Коралловый риф. Это небольшая часть морской акватории, отгороженная от общих пляжей, чтобы сохранить всю красоту и первозданность коралловых зарослей.

Это самый северный в мире коралловый риф. Его еще называют «Японские сады». Коралловые террасы расположились на 20-метровой глубине, но воспользовавшись маской и ластами, их прекрасно можно рассмотреть. Также здесь немало ярких рыбок — жителей Красного моря, которые живут только в соседстве с кораллами. Поскольку народу здесь меньше, чем на обычных пляжах, морских обитателей практически ничего не тревожит, и они живут своей жизнью, за которой очень интересно понаблюдать.

Чтобы не испортить флору и фауну, вдоль рифа по воде протянут специальный канат. Посетители плавают только вдоль него, не заплывая внутрь акватории и не тревожа тем самым ее обитателей.

Плавать у кораллового рифа можно вдоль каната, чтобы не потревожить его обитателей Фото: Маша Нестерова

Заповедник открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Международный Орнитологический и научно-исследовательский центр в Эйлате

Еще одно интересное место, куда вам стоит отправиться, расположилось всего в 15 минутах езды от центра Эйлата. Так сложилось, что именно Эйлат является одним из самых важных мест в мире для перелетных птиц. Через него проходят птичьи воздушные пути, связывающие Европу, Азию и Африку. Именно здесь большинство птиц проходит «дозаправку» перед сложной задачей по пересечению пустыни Сахара. Птицам предстоит лететь 3000 километров, что занимает семь дней без остановки. Понятно, что им просто необходимо как следует пополнить свои жизненные запасы еды и воды.

Для этого в 70-е годы прошлого века и был создан этот центр, который не только изучал птиц, их состояние и пути миграции, но в первую очередь помогал им получить здесь безопасный отдых, полноценное питание и чистую воду перед долгой дорогой.

В 1993 году Орнитологический центр открылся для посетителей Фото: Маша Нестерова

В 1993 году парк был официально открыт, и теперь каждый год сюда приезжают тысячи посетителей, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Для этого в парке созданы специальные беседки, где вы можете удобно присесть и наблюдать в бинокль за теми птицами, что сейчас остановились на передышку в парке. Кстати, посещение парка — бесплатное. Платно можно осуществить экскурсию с гидом по предварительной договоренности, а также вы можете сами окольцевать и выпустить одну из птичек. На экскурсии вы сможете узнать много интересных и удивительных фактов из жизни перелетных птиц.

Всех птиц, мигрирующих через Эйлат, тщательно изучают Фото: Маша Нестерова

Каждый год, во второй половине марта в Орнитологическом центре проходит фестиваль весенней миграции птиц, на который собираются как профессиональные орнитологи, так и просто путешественники, неравнодушные к дикой природе. В рамках фестиваля проходят различные мастер-классы и презентации, а также посетителям предоставляется редкая возможность понаблюдать за жизнью птиц не только днем, но и ночью и увидеть уникальное зрелище: весеннюю миграцию пернатых.

В парке можно посидеть в специальной беседке с биноклем Фото: Маша Нестерова

Часы работы парка: 8:00 — 16:00.

Морские развлечения

Если вы немного подустали от лежания на пляже, можно порадовать себя морским экстримом. Это и серфинг, и водные лыжи, и дайвинг с инструктором. Можно покататься на скоростном катере, водном велосипеде или на «банане». Одним словом, развлечений — масса, на любой вкус. А если вы уж совсем не хотите мокнуть, то в небольшом порту Эйлата (где, кстати, интересно даже просто прогуляться, разглядывая самые разные кораблики и катера) вас ждут прогулочные суда, на каждом из которых вы можете совершить полутора-двухчасовую прогулку по Эйлатскому заливу и увидеть город и побережье с моря. На катере всегда достаточно многолюдно, веселая атмосфера, работает бар. В середине прогулки катер останавливается в открытом море, где у вас будет время на купание. Попробуйте обязательно!

Морская прогулка на катере вдоль побережья Эйлата – отличный способ развлечься! Фото: Маша Нестерова

В пустыне близ Эйлата есть верблюжья ферма. Там вы сможете почувствовать себя настоящим бедуином, прокатившись на «царе пустыни» (кстати, обратите внимание: верблюды в Израиле одногорбые) и отведать настоящий бедуинский ланч. На той же ферме вас ждет веревочный парк с маршрутами трех степеней сложности общей длиной около 700 метров. Перед посещением вы проходите полный инструктаж, получаете специальное снаряжение, проходите тренировочный урок на специальном оборудовании, и — вперед! Стоит лишь вначале немного преодолеть свой страх высоты, а дальше вы получите массу удовольствия, передвигаясь по веревочным маршрутам над землей.

Можно совершить прогулку верхом на верблюде на специальной ферме Фото: Маша Нестерова

Напоследок — еще одна рекомендация, куда сходить вечером. Уже двенадцатый сезон бессменный режиссер-постановщик Ханох Розен представляет в Эйлате свое WOW-Show. Театрально-музыкально-цирковое представление, сделанное с огромной фантазией и изобретательностью, поразит ваше воображение и заставит все два часа представления сидеть буквально с открытым ртом! В этом году — 12-й сезон этого шоу, и сцена представляет собой огромный бассейн. Невероятные фокусы, потрясающие акробатические номера, фантастически красивое световое оформление, всемирно известные и любимые музыкальные шлягеры, а также нежная лирическая нотка — все это действительно Wow!

WOW – show действительно супер! Фото: Маша Нестерова

Полезная информация

Время полета из Москвы до Эйлата — около четырех часов, виза для въезда в Израиль российским гражданам не требуется.

Эйлат — самая южная точка Израиля, отлично связан автомобильными дорогами со всеми районами страны. Из Тель-Авива или Иерусалима — полчаса полета.

Гостиничные номера: от дешевых гостиниц — до гостиниц-люкс. Также кемпинги и комнаты в курортных поселках.

Климат: среднее число дней с осадками в год — восемь.

Вечерний Эйлат (фото – Маша Нестерова)

Средняя максимальная температура воздуха: от +21°C (в январе) до +39°C (в июле). Температура воды: от 21... 22 °C (зимой) до 24... 25 °C (летом).