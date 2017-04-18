Туризм
Источник: Daily Star
15:20, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Болгарскую Софию назвали самым дешевым турнаправлением в мире

Столица Болгарии София стала самым бюджетным туристическим направлением в мире по версии экспертов.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на исследование компании Hoppa, занимающейся трансфером в аэропортах, отдых на двоих в болгарской столице Софии обойдется в 47,7 доллара (примерно 2,7 тысячи рублей) за один день. В сумму входит ночь в отеле, ужин, бутылка вина, кофе, коктейли, пиво и поездка на такси. Эксперты называют Софию самым бюджетным туристическим направлением в мире.

Следом за ней идет Каир, где ночь на двоих обойдется в 48,8 доллара (2,74 тысячи рублей). На третьем месте колумбийский город Картахена, один день в котором будет стоить почти 50 долларов (2,8 тысячи рублей).

На четвертой и пятой строчках оказались румынский Бухарест и турецкая Анталья. Шестое и седьмое место занимают город Сиемреап в Камбодже и Киев. Восьмое место досталось филиппинской столице Манила, девятое — Мехико. На последней строчке рейтинга из 10 стран оказался населенный пункт Слима на Мальте.

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Карпухина Мария

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