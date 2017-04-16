Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом

МИД России собрал все эти тонкости принятого поведения в разных странах и выпустил отдельной памяткой, чтобы облегчить россиянам пребывание за границей

МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму.

Достаточно ли нам этих наставлений?

«Руссо туристо»

Скандальная история с испанским рестораном, не пустившим русских, всколыхнула соцсети. Проживающая в Испании Анастасия Самоторова разместила на своей странице в фейсбуке копию заявления в полицию Мадрида по поводу дискриминации по национальному признаку. Девушка, бывший журналист из правительственного пула, была возмущена, что ресторан отказал ей в брони на 100 мест для «русского праздника».

– Это не наш формат, – якобы ответили Анастасии. Целую следующую неделю сотрудники ресторана оправдывались, что они не русофобы и «руссо туристо» как клиенты для них ничем не хуже остальных. А под «неформатом» они имели в виду закрытие ресторана под заказ. Конфликт еле удалось погасить.

– Вероятно, возникло простое непонимание, особенно если девушка перешла на повышенный тон и стала требовать: для басков такое обращение считается оскорбительным, – предполагает автор русско-испанского кулинарного проекта Светлана Белоусова.

В Испании считается неприличным даже подзывать сотрудника ресторана: «Официант!» Принята более мягкая форма привлечения внимания: «Извините!» Работников сферы услуг принято называть на «вы», без фамильярного тыканья. А простые испанцы улыбаются и здороваются даже с незнакомыми людьми в помещениях, лифтах, магазинах, других общественных местах.

МИД России собрал все эти тонкости принятого поведения в разных странах и выпустил отдельной памяткой, чтобы облегчить россиянам пребывание за границей.

Так, например, находясь в Великобритании, придется следить не только за словами и тоном, но даже за мимикой и случайными жестами. Дипломаты предупреждают: поднятие бровей будет воспринято как скепсис и недоверие, знак «виктори» с поднятыми указательным и средним пальцами считается тяжким оскорблением, если ладонь развернуть на себя. Но не спешите обижаться, если лондонец покрутит в ваш адрес пальцем у виска – это всего лишь означает «решай сам», а не «сам дурак».

В Австрии, предупреждают в МИДе, как и во многих европейских странах, считается неприличным нарушать «социальную дистанцию» в 50–60 см, а в Таиланде, как и в других буддийских странах, нельзя дотрагиваться до головы другого человека, похлопывать незнакомца по плечу.

Экскурсия в тюрьму

53-летняя Ольга Смирнова из Абакана ждала от Таиланда незабываемого отпуска. Но реальность даже превзошла ее ожидания. Ольга угодила в тайскую тюрьму (которые, кстати, на весь мир славятся суровыми условиями содержания) только за то, что покормила рыбок хлебом. В особо охраняемой зоне, куда туристов из России привезли на экскурсию, это было строго запрещено законом и каралось сроком заключения на 1 год или штрафом до 3 тысяч долларов.

– Жара, духота, спастись можно было, только ложась на пол, на голый кафель, – рассказала сама Ольга, которая и спустя месяц не до конца отошла от пережитого.

В душную камеру с маленьким зарешеченным окошком россиянка попала сразу после купания с редкими рыбками, которых нельзя было кормить. Незапланированная «экскурсия» в тайскую тюрьму затянулась на 2 дня, пока муж Ольги искал залог для ее освобождения – 3 тысячи долларов. Деньгами выручили сами же тайцы. Но Ольге с мужем пришлось задержаться в Таиланде вплоть до суда и потратиться на проживание в этой стране. К счастью, тайский суд оказался достаточно гуманным: туристка отделалась штрафом в 1000 батов (1600 рублей). Но свою поездку в Тай в 2017 году, говорит, будет помнить всегда.

В дружелюбном в общем-то Таиланде могут посчитать оскорблением повышение голоса, а в Сингапуре за это могут даже вызвать полицию. Русское «покричали и разошлись» здесь не сработает, полисмены будут докапываться, а не шла ли от вас реальная угроза. Сингапур вообще считается одной из самых требовательных стран для туристов – выпивка, курение на улице, мат, громкий голос, плевок или брошенная на тротуар бумажка могут обернуться огромным штрафом и разбирательством со стражами порядка. Подобную же строгость можно встретить только в Северной Корее за проявленное неуважение к портретам и статуям вождя Кима.

Следите за руками

В Турции, предупреждает МИД, нужно быть поосторожнее с жестами: знак «виктори» здесь используют сторонники курдского движения, у турок-патриотов он может вызвать неадекватную реакцию. В памятке МИДа говорится: «Крайне оскорбительными считаются жесты «фига» и «о’кей» (кольцо из большого и указательного пальцев): первый обозначает гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника. Проведение рукой по горлу («сыт по горло») символизирует прямую угрозу. Цоканье языком несет неодобрение или отрицание».

Но, как ни странно, еще больше сюрпризов может ждать неискушенного туриста в гостях у братьев-славян.

В мусульманских странах нельзя употреблять спиртные напитки в общественных местах Фото: Стоп-кадр YouTube

«Возможно некорректное истолкование слов с составными частями «пич» и «кур» (к примеру «спичка», «курица»), поскольку они созвучны с сербскими жаргонными словами и выражениями, имеющими сексуальную коннотацию, – предупреждают сотрудники МИДа. – Эмоционально окрашенная реакция на такие сербские слова, как «понос» (гордость), «яблан» (тополь), «ябука» (яблоко/яблоня), «позориште» (театр), «матерни» (родной), может быть воспринята как неуместная».

В общем, в большинстве стран стоит следить за языком и руками, и тогда отдых будет ничем не омрачен. С рекомендациями МИДа по всем странам можно ознакомиться на сайте консульского департамента министерства www.kdmid.ru.

Как завещал великий Будда

В странах с буддийскими традициями не нужно:

- посещать религиозно-культовые объекты в обуви и чрезмерно открытой верхней одежде (с голыми плечами, в коротких юбках и шортах выше колен);

- допускать прикосновения к одежде и тактильные контакты с буддийскими монахами;

- при фотографировании на фоне статуй Будды запрещено проявлять неуважение и принимать копирующие их позы;

- дотрагиваться до головы местного жителя или чужого ребенка.

Восток – дело тонкое

В мусульманских странах не стоит:

- обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться заговорить или познакомиться с женщинами на улице, отпускать комментарии в их адрес;

- входить в мечети в обуви и шортах;

- употреблять спиртные напитки в общественных местах;

- предлагать местным жителям алкоголь и изделия из свиной кожи

- в качестве подарка;

- прилюдно обниматься и целоваться;

- брать и предлагать пищу левой рукой (она считается «нечистой», используемой для личной гигиены);

- пристально глядеть на человека, принимающего пищу.

Памятка

Инструкция МИДа рекомендует в любой стране мира:

- не махать на человека рукой, что во многих странах является демонстрацией пренебрежения или презрения;

- по возможности соблюдать минимальную дистанцию в 50–60 см от собеседника;

- следовать примеру поведения местных жителей при исполнении гимна страны пребывания или в условиях траурных мероприятий в стране;

- осмотрительно вести фотосъемку (где-то может потребоваться разрешение), не фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, воздушные и морские порты);

- в странах с той или иной долей чернокожего населения воздерживаться от использования слов «негр» или «ниггер», а также их производных.

Наша Раша

Как вести себя в России гостям (памятка, составленная для иностранцев, работающих в РФ).

Нельзя приходить в гости с пустыми руками.

Нельзя шутить про родителей (про меньшинства – можно).

Не одевайтесь слишком просто.

В ресторане всегда платит мужчина.

Мужчина всегда должен брать у женщин тяжелые сумки.

В квартире всегда нужно снимать уличную обувь.

Не ругайте русских – это можно делать только самим русским.