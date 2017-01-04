Дикий зверь Гонянь и пельмени Цзяоцзы. Как китайцы отмечают Новый год

Знаток Китая рассказал Sobesednik.ru, как жители Поднебесной встречают Новый год.

Для нас Восток как был, так и остается «делом тонким». И с китайским Новым годом тоже все не так просто. Слово нашему специалисту по Китаю.

– В сознании россиян Новый год связан с холодной зимой, белым пушистым снегом и украшенной зеленой ёлочкой. А у наших китайских братьев новогодний праздник именуется Днем Весны – Чуньцзе.

Как и в России, китайский Новый год – празднество глубоко семейное, и считается оно самым важным событием в жизни каждой семьи. До 1911 года, когда китайцы окончательно перешли на летосчисление по лунному календарю, этот главный праздник тоже назывался Новым годом – Синьнянь. Но теперь в Китае принято отмечать Новый год немножко позже европейцев: у них Праздник Весны приходится обычно на конец января – середину февраля (по григорианскому летосчислению).

Есть у Праздника Весны и еще одно старинное название – Гонянь. Как ни странно, Гонянь, по древней китайской легенде, – дикий зверь, приносивший людям беду. Стоило ему появиться, как земля становилась бесплодной, природа увядала и растения начинали терять свою листву. Если страшного зверя удавалось прогнать, то, словно по мановению волшебной палочки, все вокруг оживало, вновь распускались прекрасные цветы и зеленели деревья. Кстати, хлопушки и фейерверки, столь популярные нынче в Китае (и в огромном количестве экспортируемые в Россию), как раз изначально использовались для устрашения Гоняня. Традиционно их в большом количестве запускали в небо, чтобы с началом Нового года «спровоцировать» бурное цветение природы.

История Праздника Весны насчитывает уже более тысячи лет, и по давно сложившимся обычаям в этот день китайцы наклеивают на внешней стороне входной двери новогодние парные надписи или иероглифы с традиционными пожеланиями счастья, здоровья и долголетия. Новогодние празднования длятся, как правило, несколько дней и сопровождаются народными гуляньями, массовыми шоу и состязаниями. Особенно популярным увеселением в Праздник Весны считается Танец Львов и Драконов.

Пельмени вместо оливье

Новогоднему застолью в Китае придают огромное значение. Приготовлением яств начинают заниматься загодя. Если проводить параллель с главным новогодним блюдом русских – салатом оливье, – то кулинарным центром китайского новогоднего застолья можно считать очень вкусные и сытные домашние пельмени Цзяоцзы. Их принято лепить вручную, с участием всей семьи и родственников. После застолья начинается Шоусуй – бессонная ночь в ожидании наступления нового года. В полночь в небеса взмывают десятки тысяч хлопушек и фейерверков, чрезвычайно ярких и шумных.

Новый год в Китае принято встречать исключительно в новых нарядах. Наутро миллионы разряженных «в пух и перья» китайцев отправляются с визитами к родственникам и друзьям. Период Праздника Весны считается в Поднебесной Временем Примирения, когда все забывают старые обиды и просят друг у друга прощения. Конечно же, как и мы, китайцы щедро одаривают своих близких подарками.

Праздник Весны продолжается около двух недель и плавно переходит в заключительный этап – Юаньсяо, Праздник Фонарей. В этот день повсюду зажигают ярко-красные уличные фонари, едят сладкий суп с клецками и специальные вареные пирожки из рисовой муки с начинкой из фиников, шоколада, кунжута, миндаля. Днем Фонарей в пятнадцатый день первого лунного месяца и завершается череда новогодних празднеств в Китае.

Алексей Евтеев,

инструктор по китайским боевым искусствам, Москва