Россияне погибли в ДТП со врезавшимся в дом авто в Таиланде

Три человека погибли и семь пострадали в результате аварии микроавтобуса в Таиланде.

The Phuket News сообщает, что микроавтобус следовал из Пхукета в Сатун – провинцию, которая находится на границе Таиланда и Малайзии. Водитель автомобиля, с его слов, не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге, вылетел на обочину и врезался в дом. По данным издания, погибли двое россиян и женщина из Азии, остальные пассажиры попали в больницу в провинции Пхангнга.

Между тем начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева сообщила РИА «Новости», что организация находится на связи с дипломатическими службами РФ в Таиланде. «У ведомства пока нет подтверждённых данных, что в ДТП в Таиланде погибли или пострадали граждане РФ, но вероятно, что организованных туристов среди них не было», – сказала Сергеева.