Толстовские яблоки, или Чем осенью пахнет Ясная Поляна

Sobesednik.ru рассказывает, как превратить в незабываемое путешествие экскурсию в усадьбу Льва Толстого.

В начале осени, когда жизнь замедляется и все вокруг становится четче и прозрачнее, хочется тихих путешествий без спецэффектов и суеты. Самое время ехать в Ясную Поляну, которая в это время года пахнет яблоками.

«Хозяйство мое идет хорошо...», – писал Лев Толстой в 1865 году Афанасию Фету. К тому времени яснополянское хозяйство уже было огромным – и особенно яблоневые сады.

Предки Толстого сажали в Ясной Поляне яблони с тех пор, как стали владельцами усадьбы – каждое поколение, начиная с прадеда писателя Сергея Волконского. Когда от башенок въездных ворот поднимаешься вверх по березовому Прешпекту, описанному Толстым в «Войне и мире» и во множестве других произведений, первым видишь усадебный дом, в котором жил старый князь Николай Волконский, «умный, гордый и даровитый человек». За этим домом и начинались яснополянские сады.

Лев Толстой унаследовал Ясную Поляну в 19 лет, но поселился в ней много позже, когда вышел в отставку, и в самом начале своей яснополянской истории писал другу Чичерину: «Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь». Осев в имении после женитьбы окончательно, он ушел в «запой хозяйства»: пахал, сеял, разводил животных и пчел, строил винокуренный завод, сажал лес и сады. Садов было несколько: кроме тех, что у дома Волконского и у Большого пруда, еще Старый, Красный и Молодой. В 1863 году у Толстых родился первый ребенок и тогда Лев Николаевич «насажал большой яблочный сад, говоря, что это для Сережи». Он сажал яблони снова и снова – сады разрослись до 40 гектаров, почти семи тысяч деревьев и трех десятков сортов. Толстые сдавали их в аренду местным купцам – яснополянские яблоки можно было купить даже в Москве. Часть гигантского урожая оставалась семье, и в написанных в Ясной Поляне рассказах, повестях, письмах и воспоминаниях можно найти множество строк о яснополянских яблоках.

Это не музейный сад с табличками «Руками не трогать!» – яблоки можно собирать и есть Фото: Global Look Press

В 1939 году выдалась небывало холодная зима и толстовские сады почти полностью вымерзли. Из засаженных яблонями «сорока десятин» осталась лишь пятая часть. Из нее в следующие полвека и растили новые деревья.

Сады восстановили только в нулевые – все те старинные сорта, которые росли при жизни Толстого: Антоновка, Бабушкино, Титовка, Грушовка, Коричное, Белый налив, конечно, Аркад желтый – любимые яблоки писателя. По весне все это отчаянно цветет – тем самым «волшебным, безумным цветением», о котором писала в дневниках Софья Андреевна, к осени наливается роскошными плодами – точно такими, какие собирали Толстые, и так же «вся усадьба пахнет яблоками и сухой соломой».

Это не музейный сад с табличками «Руками не трогать!» – яблоки можно собирать и есть. Более того, через социальные сети «Ясная Поляна» регулярно приглашает волонтеров на уборку садов, и любой желающий может несколько дней провести среди толстовских яблонь.

Это вообще уникальный пример старинной усадьбы, которая не превратилась в официальный музей про то, «как всё было раньше». По сути, Ясная Поляна всегда оставалась в руках семьи. В разные годы директорами музея-заповедника были потомки Толстого – начиная с первого хранителя, Александры Львовны, и заканчивая нынешними – сначала праправнуком Владимиром Ильичом, а теперь его женой Екатериной Толстой. Традиционно в августе Толстые съезжаются в Ясную Поляну со всего мира. Усадьбу не закрывают для семьи, и туристы, в большинстве своем не подозревая об этом, ходят по яснополянским «улицам» вместе с потомками писателя.

Тут почти все подлинное – и вещи семьи, и посаженный писателем лес, и любимые им сады. То, чего не стало еще при Толстом – например проданный за долги господский дом, в котором он родился, – восстанавливать не стали, и в этом есть своя справедливость. И местные яблоки – такие же, как и сама Ясная Поляна, простые и непарадные. Настоящие.

Поездка сюда легко может превратиться из тура выходного дня в многодневное путешествие Фото: Global Look Press

Что, где, почем

Дорога. Добраться до Ясной Поляны легко автобусом, электричкой, поездом или машиной – сначала до Тулы, оттуда автобусами №114, 117, 280 до усадьбы. На месте есть большая бесплатная парковка. Тем, кто добрался общественным транспортом, нужно немного пройти пешком – дорогу покажет любой местный житель.

Деньги. Вход на территорию усадьбы стоит 50 рублей для всех, кто старше 16 лет. Она открыта с 9 до 21 часа (с ноября по март – до 18). Осмотр зданий – с 10 до 15:30 по билетам. Понедельник – выходной.

Дети. Сюда, конечно, нужно приезжать с детьми – было бы странно, если бы в имении Толстого им нечем было заняться. Тем, кто помладше, есть где побегать и на что посмотреть – по территории гуляют гуси, кошки и кони, один из которых, знаменитый Фтор, катает посетителей летом в повозке, а зимой в санях (150 рублей для взрослых и 100 – для детей). Для детей постарше есть специальные детские экскурсии, мастер-классы – можно осмотреть усадьбу верхом. Местные жители приходят сюда с детьми просто погулять, как в обычный парк.

Другое. На территории усадьбы есть гостиница, рядом два ресторана и небольшой рынок с сувенирами типа яблочной пастилы и меда. Внутри – все, что может понадобиться туристу, включая Wi-Fi. Музей предлагает десятки самых разных экскурсий и программ – вплоть до конных прогулок и уроков русского языка, а также поездки в Никольское-Вяземское и Пирогово, другие имения семьи, на станцию Козлова Засека, на семейное кладбище и др. Так что поездка сюда легко может превратиться из тура выходного дня в многодневное путешествие.