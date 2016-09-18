Ребенок из России чудом выжил после ожога медузы в Таиланде

Двухлетний россиянин попал в больницу на юге Таиланда, получив ожог опасной медузы во время купания.

Как сообщили зарубежные СМИ, двухлетний мальчик из России, который отдыхал на тайском острове Самуи вместе с родителями, попал в больницу после ожога опасной для человека кубомедузы. Малыша госпитализировали прямо с пляжа. Во время купания он получил ожог медузы и потерял сознание, а родители позвали врачей.

Двухлетнего россиянина доставили в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает. Ожоги, которые он получил, не опасны.

Известно, что ожог кубомедузы может привести к летальному исходу. Опасные медузы обитают в тропических и субтропических водах, в том числе на юге Таиланда.