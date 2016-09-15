Турция за неделю побила рекорд по спросу российских туристов

Российские туропепаторы заявили о рекордном спросе на Турцию по итогам первой недели чартерного авиасообщения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Ростуризм посоветовал российским туристам, отдыхающим в Турции, по возможности не покидать охраняемые курортные зоны и соблюдать осторожность в связи с терактом, который произошел в городе Ван на востоке страны.

По данным издания «Лента.ру», Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала рекордный спрос туристов на Турцию спустя неделю после возобновления чартерных рейсов между двумя странами.

По данным компании «НТК Интурист», которая каждую неделю отправляет более 30 рейсов в Анталью, первые чартеры оператора были загружены полностью.

В Coral Travel также подтвердили необычайно высокий спрос российских туристов на данное направление: самолеты, летевшие в Турцию, были заполнены на 100 процентов.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя компании Coral Travel Марину Макаркову, в Ростове-на-Дону спрос оказался настолько высоким, что пришлось увеличить количество чартеров и продлить полетную программу до середины ноября.

«Первый рейс в этом городе был продан в рекордные сроки — за полтора рабочих дня. В других — за два-три дня», — заявила Макаркова.