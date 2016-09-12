В шесть раз больше россиян отдохнули в Тунисе в текущем году

Число россиян, которые побывали в Тунисе в первой половине 2016 года, выросло на 600% в сравнении с прошлым годом.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что число побывавших в Тунисе россиян в первом полугодии 2016 года выросло на 600% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 12 сентября.

По словам Тюриной, такой рост российских туристов в Тунисе спровоцировала потеря двух других востребованных направлений – Турции и Египта.

«Страна приложила немало рекламных и финансовых усилий, чтобы забрать часть освободившегося турпотока, и не безрезультатно», – заявила Тюрина.

На втором месте после Туниса по росту туристического потока оказалась Иордания, куда приехало на 544% больше россиян, чем в прошлом году. Третье место заняло Марокко, куда путевки купили на 300% больше россиян.

При этом общее число россиян, которые побывали за границей в первой половине 2016 года, снизилось на 28% в сравнении с прошлым годом.