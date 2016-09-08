В Петербурге задержали гидов-нелегалов из Китая без паспортов

Власти Петербурга борются с нелегальными гидами-переводчиками из Китая. Девять из них задержали в Петропавловской крепости.

О намерении городских властей бороться с гидами-нелегалами из КНР сообщил Ассоциации туроператоров России комитет по развитию туризма Северной столицы. Сообщается, что благодаря усилиям рабочей группы комитета уже была остановлена деятельность девяти граждан КНР на территории Петропавловской крепости.

После задержания китайские переводчики были направлены в Федеральную миграционную службу. Оказалось, что у иностранных гидов не было не только лицензий и разрешений на работу, но даже документов, удостоверяющих личности.

«"Нелегальные гиды" искажают историю нашего города, неправильно трактуют те или иные события, а зачастую попросту их не знают и выдумывают разные небылицы», – сообщил заместитель директора Петропавловской крепости Сергей Кондратьев. Генеральное консульство КНР же заявило, что нелегальные гиды-экскурсоводы вредят как туристическому имиджу Санкт-Петербурга, так и в не меньшей степени работе китайских туроператоров.

Сообщается, что одна из главных задач – не только ловить нелегальных гидов, но и пресекать деятельность фирм, которые нанимают их на работу.

«На место одних "отловленных" китайских гидов придут другие. Так проблему кардинально не решить, хотя подобные проверки и создают определенный полезный фон. Китайские нелегалы и так напуганы, боятся сотрудников ФМС, поэтому нередко запрещают снимать на видео или фотографировать свою работу. Через этих гидов нужно выходить на сами турфирмы, которые дают им работу, проводить в них налоговые и иные проверки», – отметил один из представителей отрасли.

Ранее власти Санкт-Петербурга совместно с представителями турбизнеса разрабатывали комплекс мер по борьбе с незаконной деятельностью китайских гидов-переводчиков, среди которых помимо всего прочего проведение совместных проверок с сотрудниками УФМС, проверок туроператоров, имеющих право на прием безвизовых групп из КНР, а также создание единой общегородской базы гидов-переводчиков и экскурсоводов.