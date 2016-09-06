Туризм
Источник: ТАСС
17:45, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Россияне вернутся к беспересадочным полётам в Нью-Йорк весной

Американская авиакомпания Delta Airlines возобновит рейсы между Россией и США следующим летом.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 7 сентября американская авиакомпания Delta Airlines прекратит осуществлять полёты в Россию.

Представитель авиакомпании сообщил ТАСС, что полёты между Россией и США возобновятся в конце марта будущего года.

«У нас рейсы сезонные, на летнее время только. Следующим летом они [полеты] будут возобновлены», — пояснил он.

По словам представителя Delta Airlines, последний прямой рейс авиакомпании состоялся 6 сентября. Он вылетел в Нью-Йорк в 13:45 по московскому времени из Шереметьево.

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