Россияне вернутся к беспересадочным полётам в Нью-Йорк весной

Американская авиакомпания Delta Airlines возобновит рейсы между Россией и США следующим летом.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 7 сентября американская авиакомпания Delta Airlines прекратит осуществлять полёты в Россию.

Представитель авиакомпании сообщил ТАСС, что полёты между Россией и США возобновятся в конце марта будущего года.

«У нас рейсы сезонные, на летнее время только. Следующим летом они [полеты] будут возобновлены», — пояснил он.

По словам представителя Delta Airlines, последний прямой рейс авиакомпании состоялся 6 сентября. Он вылетел в Нью-Йорк в 13:45 по московскому времени из Шереметьево.