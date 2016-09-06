Туризм
Источник: Lenta.ru
10:28, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Летящим в Нью-Йорк россиянам придётся пересаживаться в Париже

7 сентября американская авиакомпания Delta Airlines прекратит осуществлять полёты в Россию.

Lenta.ru, ссылаясь на портал «Рамблер/Путешествия», пояснила, что последний рейс по маршруту Москва — Нью-Йорк состоится 6 сентября в 13:45 из аэропорта Шереметьево.

Начиная с 7 сентября все, кто планирует отправиться в Нью-Йорк самолётами данной авиакомпании, смогут сделать это с пересадкой в Париже или Амстердаме. Первый этап полёта можно будет выполнить рейсами Air France или KLM. Таким образом единственным перевозчиком на маршруте Москва — Нью-Йорк, выполняющим прямые рейсы, останется «Аэрофлот».

В декабре прошлого года Delta Airlines уже прекращала выполнение рейсов в Москву из-за падения пассажиропотока. В мае текущего года перелёты возобновились, они выполнялись пять раз в неделю.

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