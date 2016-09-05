Туризм
Источник: Сайт премии «World Travel Awards»
12:55, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Петербург обошел 13 претендентов на звание лучшего турнаправления

Санкт-Петербург второй раз подряд получил звание лучшего туристического направления в Европе.

Северная столица получила первое место на конкурсе «World Travel Awards», сообщается на официальном сайте премии. В номинации лучшее туристическое направление Санкт-Петербург смог обогнать таких серьезных европейских конкурентов, как Париж, Берлин, Венеция, Барселона, Амстердам, Рим и Стамбул. Известно, что всего было 13 претендентов.

Церемония награждения проходила на итальянском острове Сардиния. Организаторы премии отметили «многовековые традиции», «исключительно богатую историю» и «блестящее будущее» Петербурга.

Лучшим островным направлением признан остров Мадейра в Португалии, а лучшим направлением для городского туристического путешествия стал французский Лион. Помимо этого, премию получили и некоторые компании, а именно Eurocar и Lufthansa.

Победителя определило голосование, в котором приняли участие около миллиона человек. Петербург в этом конкурсе занимает первое место уже второй год подряд.

Премия существует уже 23 года и вручается во всех секторах индустрии туризма. За все время ее существования самое большое число наград получил Лондон: он становился туристической столицей 10 раз.

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