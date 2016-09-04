В гостях у Левиафана. Репортаж "Собеседника" из знаменитого села Териберка

В полярный день нищий «шарм» Териберки можно разглядеть и ночью

Sobesednik.ru отправился на Териберку, чтобы выяснить, за что туристы и путешественники так полюбили тундру.

В этом году поселок Териберка на Кольском полуострове вошел в 20 популярных направлений по версии National Geographic Traveler.

Поморское село

Туристические группы и путешественники-одиночки косяками начали прокладывать сюда свои маршруты лишь два года назад – после выхода скандально известного фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Кого-то впечатлили картинка и история, показанная в фильме, а кто-то просто захотел «экзотично» провести свой отпуск, поэтому и отправился в Заполярье.

Но первое, что бросилось мне в глаза – не великолепные северные пейзажи (хотя сюда надо приезжать именно ради них), а маленькая увядающая деревушка с покосившимися жилыми и заброшенными деревянными домиками и гниющими лодками. Это практически все, что осталось от некогда процветавшего райцентра.

В советские годы в Териберке работали два рыболовецких колхоза, две молочные фермы и птицеферма. В колхозном стаде насчитывалось около 2 тысяч оленей, работали ферма по разведению американской норки, судоремонтные мастерские. Здесь жили больше 4,5 тысяч человек. Но потом суда стали большими и перестали помещаться в судоремонтные мастерские, да и обслуживание им стало требоваться реже, весь рыбный промысел переместился в Мурманск, а небольшой завод по переработке рыбы, как уверяют местные, теперь принадлежит норвежцам и шведам. В итоге работать в Териберке практически негде, и потому многие уехали искать лучшей жизни в крупных городах. Сейчас здесь живут всего 700–800 человек.

Местные не ленятся и ведрами собирают грибы и ягоды Фото: Виктория Савицкая

– Чем же вы тут занимаетесь? На что живете? – задавала я вопрос местным.

– Кто работает в магазине, кто в хлебопекарне, кто в детском саду или школе, кто возит туристов на рыбалку. Туристов у нас и правда не любят, хотя благодаря им многие зарабатывают, – рассказывает мне одна из местных, Елена. – А некоторые, кстати, собирают «медвежью ягоду» (она же – водяника) и продают ее шведам. Так и живем.

Эта самая водяника известна тем, что в ней содержится много витаминов и нет глюкозы. Предприимчивые шведы приезжают сюда и скупают у местных ягоды, чтобы потом сделать из них сок, который очень полезен диабетикам.

Запретный маяк

В отличие от ягод, достопримечательностей в округе оказалось немного: метеостанция, зенитные пушки, сохранив­шиеся со времен Великой Отечественной, кладбище кораблей да маяк.

Последний, кстати, начал работать еще в 1896 году. В годы войны он обеспечивал передвижение конвоев вдоль побережья и боевые действия кораблей Северного флота. Да и сегодня приблизиться к маяку практически невозможно: он находится в зоне погранзаставы, куда нужен специальный допуск. Но мы все же решили попытать удачу и подобраться к достопримечательности на моторке.

Доплыв до мыса, на котором расположен маяк, и с трудом забравшись по скользким каменным глыбам, покрытым водорослями, мы почти вплотную приблизились к цели. Правда, там нас уже ждали пограничник и смотритель маяка, чтобы спровадить нелегалов обратно.

– Вы что, не видели таблички о том, что посторонним здесь нельзя находиться? Давайте вы не будете смотреть на маяк – у нас учения идут, – сказали они в один голос.

– А экскурсии будут? – спрашивали гости фестиваля Фото: Виктория Савицкая

Пришлось подчиниться. Но полюбоваться маяком вблизи все же удалось: рыбачить рядом с мысом нам же никто не запрещал.

Вросли в землю

По дороге в Новую Териберку (Лодейное) каждый турист считает своим долгом остановиться еще у одной достопримечательности – кладбища кораблей.

– Они буквально вросли в землю, – показывает мне останки судов местная жительница.

По ее словам, эти 11 скелетов малых рыболовных траулеров и баржа выходили в Баренцево море примерно в 30–50-х годах. Срок их службы составлял всего лет 20, а после корабли, не стесняясь, «хоронили» здесь.

Кстати, в Лодейном есть еще кладбище бесхозных авто. Любимое место игр детворы.

Главное – природа

Впрочем, ни нищета села, ни отсутствие сервиса, ни даже скудость достопримечательностей не способны испортить впечатление от путешествия.

Воодушевляет само ощущение того, что ты находишься наедине с дикой природой за полярным кругом (не каждый отважится поехать сюда отдыхать). Териберку окружают сопки (в сезон они покрыты коврами из северных ягод и грибами-подосиновиками, в народе – красноголовиками) и скалы. Гулять по ним – одно удовольствие! Главное – взять с собой в дорогу максимально удобную одежду и обувь и быть готовым к резким переменам погоды.

Кроме того, многие называют Териберку «голубой», поскольку вокруг – десятки озер, рек и водопадов, не говоря уже о Баренцевом море. Правда, в большинстве из них купаться холодно. Даже летом.

Для местных эти корабли – хлам, а для туристов – экзотика Фото: Виктория Савицкая

Ах да, примерно в 3 км от Лодейного, между водопадом и пушками, мы обнаружили еще одну диковинку, созданную, видимо, туристами, – «булыжную библиотеку». Это пластиковый контейнер, обложенный камнями, в котором хранится несколько книг. Каждый, кто проходит мимо, считает своим долгом достать из этой «библиотеки» блокнот и оставить в нем автограф. Свободное место там пока еще есть.

Как добраться

Доехать из Мурманска в Териберку можно с автовокзала (находится рядом с ж/д вокзалом) на рейсовом автобусе, который ходит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Расписание можно уточнить в интернете или по телефону 8 (815) 245-47-26. Стоимость проезда – около 500 рублей.

Где остановиться

В Териберке есть гостиница «Причал» (стоимость двухместного номера – 2000 руб. плюс питание) и турбаза «Териберский берег» (за 3- и 4-местный домик – 1500 руб. с человека).

Кроме того, можно снять квартиру – объявления о сдаче квартир посуточно можно найти в тематических группах в «Контакте». В среднем за квартиру просят 1500 руб. в сутки.

Где поесть

Кафе в Териберке только одно – на турбазе. Средний чек ввиду отсутствия конкурентов недешев: 1–1,5 тыс. руб. Зато разнообразие северных блюд (похлебка из оленины или стейк из трески) многим придется по вкусу.

Место встречи

Териберка находится на берегу Кольского полуострова (примерно в 150 км от Мурманска) в устье одноименной реки, которая впадает в Териберскую губу Баренцева моря. Териберка делится на две части: старую и новую (Лодейное), между которыми расстояние примерно 3 км.

Новая жизнь

Каждый, кто приезжает в Териберку, отмечает: здесь время как будто бы застыло. Именно такое впечатление складывается у туристов. Однако власти Мурманской области хотят сделать Териберку туристическим центром. Поэтому в августе здесь прошел второй трехдневный фестиваль «Териберка. Новая жизнь». В программу фестиваля вошли концерты, угощение блюдами северной кухни, экскурсии, мастер-классы. На праздник приехали примерно 700 гостей, среди которых были туристы из Швеции, Норвегии и даже Гонконга. Однако «аборигены» недовольны этим «праздником жизни»:

– Выделяются огромные деньги – 3 млн рублей. Но местные не видят этих денег, так же как и не видят улучшения жизни села, – комментирует директор культурно-досугового центра Териберки Ольга Николаева. – Я уже молчу про саму организацию фестиваля: туалетов нет, места для размещения туристов тоже нет... Лучше бы деньги селу отдавали!