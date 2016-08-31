"Дали два костыля": в парке "Ергаки" рассказали о спасении брошенного туриста

В парке «Егарки» под Красноярском не могут найти данных о регистрации туристов, бросивших травмированного товарища.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что группа туристов бросила своего травмированного товарища в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Мужчина повредил связки на ноге и не мог идти, но его товарищи, которые якобы боялись опоздать на самолет, ушли без него, чем поразили местных спасателей.

В приемной дирекции природного парка «Ергаки» Sobesednik.ru рассказали, что услышали об инциденте только 31 августа и подробностей не знают: «Надо знать хотя бы старшего группы или группу, которая зарегистрировалась. Если они пошли дикарями, то мы вообще ничего не узнаем. Мы даже фамилий не знаем».

В свою очередь, в визит-центре парка Sobesednik.ru подтвердили, что никаких сведений о регистрации группы нет: «Мы никакой информацией не владеем. Мы просто ведем регистрацию туристов. Если бы хотя бы фамилия была у нас, мы бы смогли посмотреть, регистрировались они или нет. Мы сегодня только об этом узнали. По нашим данным, туриста вытащили и довели до ближайшей базы».

Однако Sobesednik.ru все же удалось связаться со спасателями базы «Ергаки», которые объяснили, что о травмированном туристе сообщила девушка, которая входила в состав другой туристической группы и обнаружила человека на маршруте: «На пост поисково-спасательного отряда поступил сигнал от туристки, что в районе озера Светлое в парке "Ергаки" находится травмированный человек. Спасатели туда выдвинулись и оказали первую медицинскую помощь. Туристу наложили бинт, шину на ногу. Дали два деревянных костыля и проводили до базы "Тушканчик". Там он поблагодарил спасателей и сказал, что дальше справится сам. Что было с ним дальше, спасатели не знают, но ему опасность не угрожала».

Никаких других подробностей узнать пока не удалось. Учитывая резонанс в СМИ, не исключено, что сейчас в парке «Ергаки» начнут выяснять все обстоятельства происшествия.