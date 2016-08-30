Власти объяснили, как избежать участи умершей от малярии москвички

Жительница Москвы умерла от тропической малярии после возвращения из Замбии.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным ведомства, в 2015 году в Россию завезли малярию из 25 стран Африки, расположенных в основном южнее Сахары.

«Ежегодно на территории России регистрируются завозы малярии из тропических стран, в том числе с летальными исходами заболевания от тропической малярии», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что главными переносчиками малярии являются комары. Заболевание сопровождается лихорадкой и ознобом.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, отправляющимся в Африку, принимать противомалярийный препарат до, во время и после поездки, а также использовать средства защиты от укусов комаров.