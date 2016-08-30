Туризм
Источник: Сайт Роспотребнадзора
14:40, 30 Августа 2016 Версия для печати

Власти объяснили, как избежать участи умершей от малярии москвички

Жительница Москвы умерла от тропической малярии после возвращения из Замбии.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным ведомства, в 2015 году в Россию завезли малярию из 25 стран Африки, расположенных в основном южнее Сахары.

«Ежегодно на территории России регистрируются завозы малярии из тропических стран, в том числе с летальными исходами заболевания от тропической малярии», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что главными переносчиками малярии являются комары. Заболевание сопровождается лихорадкой и ознобом.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, отправляющимся в Африку, принимать противомалярийный препарат до, во время и после поездки, а также использовать средства защиты от укусов комаров.

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Ушаков Олег

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