Турция убедила Россию в безопасности турецких аэропортов

РФ получила от Турции официальные гарантии по мерам безопасности в аэропортах страны.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что первый полёт в Турцию на чартерном рейсе из Москвы ожидается 2 сентября.

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что в турецких аэропортах будет осуществляться усиленный досмотр, передаёт РИА «Новости».

«От наших турецких коллег мы получили гарантии по усилению мер безопасности в турецких аэропортах, куда будут летать наши чартерные компании. Среди таких мер можно назвать усиленный досмотр — порядка 20% от в целом потока пассажиров непосредственно при выходе на посадку», — рассказал Соколов.

Он также пояснил, что под усиленным досмотром понимается личный досмотр с металлоискателями, и досмотр вещей пассажиров. Также речь идёт о досмотре

за перемещением на взлетно-посадочной площадке и на перроне и контроль за подвозом к российским самолетам багажа, топлива и других вещей.