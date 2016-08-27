Чартеры из РФ в Турцию могут запустить в течение двух дней

Россия в течение двух суток может возобновить чартерные перевозки с Турцией.

Чартерные перевозки туристов из России в Турцию могут возобновить в ближайшие дни.

«Полное возобновление чартерного сообщения с Турцией произойдет в течение двух суток», – рассказал «Интерфаксу» источник в туротрасли.

В то же время Минтранс РФ внес в правительство проект постановления о снятии ограничений на чартерные полеты в Турцию. Однако, как пишет РИА «Новости», правительство пока не приняло соответствующего постановления, и говорить о возобновлении перевозок пока рано.

Возобновление чартерных перевозок в начале августа обсуждали президенты РФ и Турции на встрече в Санкт-Петербурге. Тогда Владимир Путин сказал, что возобновление авиасообщения между странами – дело техники и времени.