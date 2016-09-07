Отказ Украины от участия в ЧМ-2018 в ГД сочли "популистским заявлением"

Глава комитета Госдумы по спорту прокомментировал возможный отказ Украины от участия в финале ЧМ-2018.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что сборная Украины по футболу может бойкотировать финал чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Федерации Футбола Украины (ФФУ) допустили, что сборная покинет чемпионат из-за напряженных отношений страны с Россией.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для Sobesednik.ru усомнился, что Украина дойдет до финала.

«Хочется заметить, что Украина была единственной командой на чемпионате Европы, которая не забила ни одного гола, — напомнил депутат. — Кризис не только в самой Украине, но и в украинском футболе».

По его словам, в Украине «во всех смертных грехах обвиняют Россию». «Да, конечно, мы все хотим нормализации отношений, но Украина в данной ситуации занимает неконструктивную позицию — видите, они хотят отказаться от участия. Это их право, — считает Свищев. — Но другое дело, что это чисто популистское заявление, не основанное на желание самих болельщиков сборной Украины».

Депутат отметил, что сделанное заявление может нести особый подтекст. «Это провокационное заявление [сделано], чтобы на руководство Украины посмотрели как не бедолаг, которые страдают из-за России. Поэтому серьезно относиться к нему не надо», — сказал Свищев.

Сборная Украины уже сыграла первый матч со сборной Исландии. Встреча закончился ничьей со счетом 1:1. Однако Свищев не уверен, что после этого можно говорить о том, что сборная Украины стала играть лучше.

«Мы все с вами помним Исландию как некий футбольный феномен. Маленькая страна, где очень мало профессиональных футболистов, но их игре может позавидовать любая спортивная держава, — сказал депутат. — А то, что они сыграли вничью с Украиной или Украина сыграла с ними... Я не могу сказать, играет ли лучше Украина или хуже играет Исландия. Просто так сыграли», — заключил Дмитрий Свищев в разговоре с Sobesednik.ru.