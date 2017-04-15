Кто и зачем "подружил" Аделину Сотникову и Евгения Плющенко

Sobesednik.ru попытался выяснить причину перехода фигуристки Аделины Сотниковой под тренерское руководство Плющенко.

Евгений Плющенко все-таки закончил спортивную карьеру, но моментально начал тренерскую. На днях он объявил, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова ушла от своего тренера и начала работать с ним.

О том, почему Сотникова перешла под покровительство фигуриста без тренерской практики, Елена Буянова, проработавшая со спортсменкой 13 лет, говорить не хочет. Аделина сообщила ей об этом в самый последний день в СМС.

Однако тех, кто внимательно следит за фигурным катанием, союз Плющенко и Сотниковой удивить не должен. Вот уже четвертый год дела обоих спортсменов ведет один менеджер – Ари Закарян.

Несмотря на то, что функционер занимает должность вице-президента Федерации фигурного катания Армении, основная часть его деятельности – все-таки ледовые шоу. О своих приоритетах Ари Закарян говорит так: «Делать спортсмена максимально привлекательным для спонсоров, но при этом не войти в противоречие с его спортивными задачами».

По крайней мере с задачей номер один Плющенко и Ко справляются на «отлично».

Судя по афише на его официальном сайте, Сотникову, которая пропускала этот сезон, чтобы подготовиться к Играм-2018, можно увидеть вместе с ним на льду 8 апреля в Бухаресте в шоу Kings on Ice, а 29-го – уже в итальянской Флоренции в рамках программы Ice Gala.