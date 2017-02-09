Спорт
Источник: Р-Спорт
06:56, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Советский вратарь Чанов умер в Киеве из-за неизвестной причины

В Киеве на 58 году-м жизни скончался советский вратарь, трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» 9 февраля, известный советский вратарь Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни вечером 8 февраля. По данным российских и украинских СМИ, Чанов умер в Киеве.

Агентство отмечает, что о смерти вратаря рассказали его родственники, однако причина смерти не называется.

Напомним, Чанов три раза становился чемпионом СССР по футболу и пять раз — обладателем Кубка страны. В 1986 году он завоевал Кубок обладателей Кубков, выступая за киевское «Динамо». В 1995 году Чанов начал тренерскую карьеру и тренировал футболистов киевских ЦСКА и «Динамо».

читайте также:Мохаммед Али умер
Григорий Дрозд: Али олицетворял смелость, расчетливость и величие
Боксер Григорий Дрозд назвал легендарного Мохаммеда Али олицетворением смелости, расчетливости и величия »

читайте также:Круг со своими любимцами
"Круг был влюблен в футбол по уши". Отрывок из книги о "Спартаке"
Sobesednik.ru публикует отрывок из свежей книги бывшего пресс-атташе «Спартака» и сборной России Александра Львова »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ирина Тонева: В моей сольной карьере музыканты говорят "Делай проще!"
06:07, 09 Февраля 2017
Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили подробности конфликта в группе «Фабрика»
»
Экс-депутат может сесть за книгу тиражом 500 экземпляров
00:06, 09 Февраля 2017
Всю жизнь проработавшего во власти писателя обвинили в экстремизме за литературное произведение, узнал Sobesednik.ru
»
Как правильно выбрать кухонную мойку
22:07, 08 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как правильно приобретать кухонную мойку
»