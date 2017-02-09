Советский вратарь Чанов умер в Киеве из-за неизвестной причины

В Киеве на 58 году-м жизни скончался советский вратарь, трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» 9 февраля, известный советский вратарь Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни вечером 8 февраля. По данным российских и украинских СМИ, Чанов умер в Киеве.

Агентство отмечает, что о смерти вратаря рассказали его родственники, однако причина смерти не называется.

Напомним, Чанов три раза становился чемпионом СССР по футболу и пять раз — обладателем Кубка страны. В 1986 году он завоевал Кубок обладателей Кубков, выступая за киевское «Динамо». В 1995 году Чанов начал тренерскую карьеру и тренировал футболистов киевских ЦСКА и «Динамо».