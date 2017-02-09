Спорт
Источник: ТАСС
18:03, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Казахских биатлонистов вновь проверили на допинг из-за коробок

Австрийская полиция провела обыск сборной Казахстана по биатлону из-за подозрений в сокрытии допинга.

Как сообщает ТАСС, цитируя пресс-секретаря службы криминальной разведки Австрии Винценца Кригса, в расположении сборной Казахстана 8 февраля прошли обыски. Причиной для этого послужили подозрения в том, что спортсмены скрывают запрещенные препараты.

«Вчера прошли обыски в команде Казахстана. Были обнаружены медицинские препараты. Но расследование еще не закончено, мы работаем в сотрудничестве с Международным союзом биатлонистов», — заявил Кригс.

По данным агентства, в январе в Тироле были найдены упаковки с использованными одноразовыми шприцами. Также в них содержались ампулы со следами запрещенных медицинских препаратов и аккредитации на соревнования, одобренные Международным союзом биатлонистов (IBU).

Эксперты антидопингового агентства Австрии провели расследование и выяснили, что данные коробки с лекарствами могли принадлежать казахским биатлонистам.

После обысков все участники сборной Казахстана вновь прошли проверку на допинг, результаты которой пока не известны, отмечает ТАСС.

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