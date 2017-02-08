Спорт
Источник: Sovsport.ru
12:42, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Спринтер Шубенков рассказал о возможном решении IAAF по ВФЛА

Российский спринтер Сергей Шубенков заявил, что для отказа в восстановлении ВФЛА IAAF может найти тысячу причин.

В интервью изданию Sovsport.ru, опубликованном 8 февраля, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков рассказал, что ситуация с восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) никак не изменилась. Ранее глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен рекомендовал не восстанавливать членство ВФЛА в ассоциации до ноября 2017 года из-за незаконченного расследования допинг-скандала.

«Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки, — прокомментировал решение Андерсена Шубенков. — Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны — появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…»

По мнению спортсмена, решение IAAF невозможно предугадать. «IAAF может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА, и может не обращать внимания на эту тысячу причин и восстановить уже сегодня», — сказал Шубенков.

Спринтер также отметил, что вежливость ассоциации в отношении ВФЛА — лишь этикет. «Не важно, что говорят чиновники из международной ассоциации, это лишь этикет, важно, что они делают, — считает Шубенков. — А делают они то же самое, что и весь прошлый год — продлевают санкции».

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