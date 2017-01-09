Спорт
Источник: Sovsport.ru
14:45, 09 Января 2017 Версия для печати

Экс-капитан "Спартака" рассказал об успешной тактике Карреры

Бывший капитан ФК «Спартак» Мартин Йиранек согласился с тем, что в российском футболе мало работают над тактикой.

В интервью интернет-порталу Sovsport.ru бывший капитан «Спартака», перешедший в чешский «Пршибрам», высказал свое мнение о нынешнем тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Я Карреру еще футболистом застал. Заводной такой защитник, видно было, что ни на секунду не выключается из игры. Никакого безразличия. Мне кажется, он передал эти свои качества "Спартаку"», – считает Йиранек.

По его мнению, в последних матчах команда продемонстрировала заметные успехи.

«Все парни понимают свою роль на поле, знают, куда двигаться и что делать, чтобы добиться результата. Не могу сказать, что я такой уж большой специалист, но увидел именно такую картину», – сказал футболист.

Кроме того, Йиранек согласился с мнением Карреры о том, что в России недостаточно внимания уделяют тактике.

«Когда я только перешел в "Спартак" из "Реджины", никак не мог привыкнуть, что так мало тактических занятий. Заметил, что молодые спартаковские защитники не умеют предвидеть ситуацию, не всегда правильно занимают позицию. Старался им подсказывать», – отметил экс-капитан красно-белых.

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Соловьева Екатерина

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