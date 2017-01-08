Участие атлетов из РФ в Играх-2016 глава UKAD назвал "гадостью"

Глава Британского антидопингового агентства призвал к отстранению сборной России от Олимпийских игр в 2018 году.

Дэвид Кенворти, глава Британского антидопингового агентства (UKAD), призвал к отстранению российской сборной от зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан в 2018 году.

«Я думаю, что они (спортсмены из РФ — прим. Sobesednik.ru) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC [Международный паралимпийский комитет] поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость», — сказал Кенворти в разговоре с «Би-Би-Си».

По словам Кенворти, то, что «было сделано» российскими атлетами, «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт».

Напомним, после публикации первой части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Рио.