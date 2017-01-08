Спорт
Источник: Би-Би-Си
14:17, 08 Января 2017 Версия для печати

Участие атлетов из РФ в Играх-2016 глава UKAD назвал "гадостью"

Глава Британского антидопингового агентства призвал к отстранению сборной России от Олимпийских игр в 2018 году.

Дэвид Кенворти, глава Британского антидопингового агентства (UKAD), призвал к отстранению российской сборной от зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан в 2018 году.

«Я думаю, что они (спортсмены из РФ — прим. Sobesednik.ru) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC [Международный паралимпийский комитет] поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость», — сказал Кенворти в разговоре с «Би-Би-Си».

По словам Кенворти, то, что «было сделано» российскими атлетами, «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт».

Напомним, после публикации первой части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Рио.

читайте также:Елена Исинбаева
Елена Исинбаева: Стереотип о России будет разрушен
Елена Исинбаева в интервью Sobesednik.ru подвела спортивные итоги уходящего года »

читайте также:Уголовная ответственность за допинг может быть введена уже в 2017 году
Экс-глава ВФЛА: Употребление допинга происходит из-за денег
Sobesednik.ru обсудил со спортивным экспертом возможные меры наказания для спортсменов из России, принимающих допинг »

Также по теме
Допинг-скандалы
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Возвращение генералиссимуса. Сталин снова с нами?
13:09, 08 Января 2017
Sobesednik.ru узнал у известных людей об их отношении к открытию памятников Сталину в России
»
Валерий Леонтьев мечтает переехать в деревню
11:04, 08 Января 2017
Певец Валерий Леонтьев устал от городской суеты, узнал Sobesednik.ru
»
Как разгрузиться после праздников
07:05, 08 Января 2017
Встав после праздников на весы, многие испытывают прилив не самых положительных эмоций, напоминает Sobesednik.ru
»